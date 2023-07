Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона

Стала известна причина, по которой Виталий Миколенко не отправился с «Эвертоном» на предсезонные сборы в Швейцарию.

По информации близкого к «Эвертону» инсайдера The Bobble, украинский защитник сейчас залечивает микротравму на тренировочной базе «Ирисок». Вместе с ним после травмы восстанавливается и центральный защитник Мейсон Холгейт.

В прошлом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 35 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Mason Holgate and Vitalii Mykolenko have both missed Everton’s pre-season trip to Switzerland with minor injuries.

Both players will continue to report to Finch Farm for treatment 🔵