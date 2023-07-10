Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Англия
10 июля 2023, 19:36 |
3211
8

Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона

У украинского защитника небольшое повреждение

10 июля 2023, 19:36 |
3211
8
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Стала известна причина, по которой Виталий Миколенко не отправился с «Эвертоном» на предсезонные сборы в Швейцарию.

По информации близкого к «Эвертону» инсайдера The Bobble, украинский защитник сейчас залечивает микротравму на тренировочной базе «Ирисок». Вместе с ним после травмы восстанавливается и центральный защитник Мейсон Холгейт.

В прошлом сезоне Миколенко провел за «Эвертон» 35 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

По теме:
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 17-летнего английского защитника из Эвертона
Виталий Миколенко Эвертон Мэйсон Холгейт травма
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру
Футбол | 10 июля 2023, 11:57 8
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов завершил карьеру

Голкипер сыграет прощальный матч с «Тоттенхэмом», 6 августа

Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
Теннис | 09 июля 2023, 22:40 152
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона

Главная победа Элины после возвращения, добытая на тай-брейке финального сета

Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Теннис | 10.07.2023, 11:57
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 09.07.2023, 22:55
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Прикарпатье продлило аренду двух игроков Руха
Футбол | 10.07.2023, 19:02
Прикарпатье продлило аренду двух игроков Руха
Прикарпатье продлило аренду двух игроков Руха
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
кроти зі своєю жовч'ю - то не люди
Ответить
0
Gargantua
та шо ж такое
Лавочкин-Запасной опять в пролете (
Ответить
0
Burevestnik
ей, любітєлі ШеДе, ТрубІна прадалі за 40 лям ?
Ответить
-1
Показать Скрыть 5 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 8
Футбол
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
09.07.2023, 23:16 8
Теннис
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
10.07.2023, 01:36 7
Теннис
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
08.07.2023, 21:03 39
Теннис
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
Шесть голов. Ван Леувен стартовал в Шахтере ярким матчем
08.07.2023, 17:25 5
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
09.07.2023, 08:00 2
Футбол
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
10.07.2023, 04:22 2
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате»
10.07.2023, 07:38 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем