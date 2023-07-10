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  4. Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Англия
10 июля 2023, 16:57 |
2140
5

Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор

Команда Шона Дайча начала подготовку к сезону

10 июля 2023, 16:57 |
2140
5
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 10 июля «Эвертон» полетел на предсезонный сбор в Швейцарию. Главный тренер «Ирисок» Шон Дайч взял с собой 28 игроков, среди которых не оказалось Виталия Миколенко.

Причины отсутствия украинского защитника не называются. Напомним, концовку прошлого клубного сезона Миколенко пропустил из-за травмы, но после этого играл за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2024.

В последнее время в СМИ ходит информация о том, что «Эвертон» намерен подписать конкурента для Миколенко на позицию левого защитника. Рассматриваются кандидатуры Фоде Балло-Туре из «Милана» и Рожерио из «Сассуоло».

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Эвертон Шон Дайч Виталий Миколенко
Источник ФК Эвертон
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Комментарии 5
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Gargantua
боюсь, что тут кротята зря возбудились
какая то банальность причиной скорее всего
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+2
u6464u
погана новина , але якщо чесно то Віталька гравець ротації , до основи йому ще потрібно рости , якщо Евертон не хоче знову барахтатись в підвалі турнірки то буде придбаний гравець більш якісний .
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+1
Саша Денисов
У данецьких запасных лавочніков прям ейфорія)
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-2
Baboglo
Где потерялся мыколка ?
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-6
CheMP
Возвращение легенды! ДК 
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-6
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