Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор

Сегодня, 10 июля «Эвертон» полетел на предсезонный сбор в Швейцарию. Главный тренер «Ирисок» Шон Дайч взял с собой 28 игроков, среди которых не оказалось Виталия Миколенко.

Причины отсутствия украинского защитника не называются. Напомним, концовку прошлого клубного сезона Миколенко пропустил из-за травмы, но после этого играл за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2024.

В последнее время в СМИ ходит информация о том, что «Эвертон» намерен подписать конкурента для Миколенко на позицию левого защитника. Рассматриваются кандидатуры Фоде Балло-Туре из «Милана» и Рожерио из «Сассуоло».