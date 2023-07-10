Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Команда Шона Дайча начала подготовку к сезону
Сегодня, 10 июля «Эвертон» полетел на предсезонный сбор в Швейцарию. Главный тренер «Ирисок» Шон Дайч взял с собой 28 игроков, среди которых не оказалось Виталия Миколенко.
Причины отсутствия украинского защитника не называются. Напомним, концовку прошлого клубного сезона Миколенко пропустил из-за травмы, но после этого играл за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2024.
В последнее время в СМИ ходит информация о том, что «Эвертон» намерен подписать конкурента для Миколенко на позицию левого защитника. Рассматриваются кандидатуры Фоде Балло-Туре из «Милана» и Рожерио из «Сассуоло».
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