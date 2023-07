Алькарас с камбеком обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В четвертом раунде травяного мейджора Карлитос в четырех сетах обыграл Маттео Берреттини (Италия, ATP 38) за 2 часа и 53 минуты.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Маттео Берреттини (Италия) – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3

Это была четвертая встреча теннисистов. Карлос выиграл 3 поединка.

В следующем раунде Уимблдона-2023 Алькарас сыграет против Хольгера Руне из Дании.

🇪🇸 CARLITOS 🇪🇸@carlosalcaraz defeats Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 to reach the #Wimbledon quarter-finals for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/IR1O6YIlbx