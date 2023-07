Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка в напряженном матче обыграла Викторию Азаренко (№20 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6(9)

Это был шестой матч между этими теннисистками, украинка впервые победила. Отметим, что Свитолина уступала 0:2 во втором сете после проигрыша первой партии.

Элина второй раз в карьере сыграла тай-брейк в решающем сете на турнире Grand Slam и впервые выиграла. Первый был на US Open 2021 против Лейлы Фернандес, он игрался до 7 очков, а не до 10, как сейчас.

Элина в третий раз играла на этой стадии травяного мейджора и во второй сумела пройти дальше. Ее лучший результат – полуфинал 2019 года.

Свитолина впервые в карьере сумела войти в число лучших восьми теннисисток на Ролан Гаррос и Уимблдоне в один год.

В следующем раунде победительница встречи сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек (№1 WTA).

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj