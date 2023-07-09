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  4. Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон
09 июля 2023, 22:40 | Обновлено 09 июля 2023, 23:07
9312
89

Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона

Главная победа Элины после возвращения, добытая на тай-брейке финального сета

09 июля 2023, 22:40 | Обновлено 09 июля 2023, 23:07
9312
89
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.

В четвертом раунде украинка в напряженном матче обыграла Викторию Азаренко (№20 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 6:4, 7:6(9)

Это был шестой матч между этими теннисистками, украинка впервые победила. Отметим, что Свитолина уступала 0:2 во втором сете после проигрыша первой партии.

Элина второй раз в карьере сыграла тай-брейк в решающем сете на турнире Grand Slam и впервые выиграла. Первый был на US Open 2021 против Лейлы Фернандес, он игрался до 7 очков, а не до 10, как сейчас.

Элина в третий раз играла на этой стадии травяного мейджора и во второй сумела пройти дальше. Ее лучший результат – полуфинал 2019 года.

Свитолина впервые в карьере сумела войти в число лучших восьми теннисисток на Ролан Гаррос и Уимблдоне в один год.

В следующем раунде победительница встречи сразится против первой ракетки мира Иги Свёнтек (№1 WTA).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Виктория Азаренко Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 90
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Raien
Богиня!!!
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+18
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olex.mykhailov
Дякую Єліно за волю до перемоги! Дякую за цю неймовірну перемогу! Слава Україні🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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+15
sahka1981
Вона просто неймовірна, супер!!! Еліна молодець!!!
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+14
APL
Просто БРАВО
Ответить
+14
roman75zpr
Ну Эля, ну зверь, ну выгрызает эти победы! Валидолина ты наша, самая лучшая!
Ответить
+13
Vlad Ltava
НЕЙМОВІРНА ЕЛІНА ! НЕЙМОВІРНА ПЕРЕМОГА ! Дякуємо! 
Ответить
+12
Sanya Aleksandrov
Матусевич, обличчя до огляду Як там різниця в класі і тд?
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
sirjoga
у нас сьогодні справжнє свято
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+11
Nostradamus
Топовий матч! Красива перемога! Всі щасливі)) ❤
Ответить
+11
axylinam
Супер победа, молодчинка, нервов ушло вагон и маленькая тележка
Ответить
+11
Maks KROT
Просто Лучшая умничка  !!!!!!!!!!!ждем успеха в 1/4!!
Ответить
+10
Alehandro
Бляха, у мене стільки емоцій наче я сам виграв якійсь міжгалактичний турнір взагалі з усього)))
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+10
Иван Качура
Браво, Еліна! Таку коняку вибила з турніру) Цей камбек неймовірний!
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+9
Олег Заворотный
З поверненням до топ-50
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+9
roman75zpr
Жирный восклицательный знак в конце дня после побед волейболисток и пляжников!
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+9
introvert
Браво, Еліна!!! Просто браво!
Це якесь божевілля. Ейс на матчболі - коли таке було? Чи було взагалі? Чесно, не пам`ятаю)
Захоплююся твоїм характером, і знову починаю закохуватися у твій теніс.
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Walle
На честь Еліни будуть названі вулиці та стадіони в Україні. Це обличчя українських духу та характеру. Легенда!
Ответить
+9
Nordenus
Ох Элина... твои валидольные матчи, это просто жесть... Слава Богу собралась в нужный момент на тайбрейке
Ответить
+9
Саша Остафійчук
Які емоції... Драма, камбек, вирішальний тайбрейк, неймовірна підтримка трибун і головне ПЕ-РЕ-МО-ГАААА. Чекаю такої ж перемоги від ЗСУ!!!
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+8
Vitason
Єліна дякую тобі від всієї України!! Це було неперевершено!!!
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+8
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