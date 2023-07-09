Свёнтек с матчболов обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала Уиблдона
Первая ракетка мира ушла от поражения в матче с олимпийской чемпионкой
Первая ракетка мира Ига Свёнтек впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
В матче четвертого раунда польская теннисистка одержала волевую победу над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (№14 WTA).
Уимблдон. Четвертый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7(4), 7:6(2), 6:3
Это была третья встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз.
Отметим, что во второй партии Свёнтек отыграла двойной матчбол.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элины Свитолиной (№76 WTA).
Iga for more.— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023
World No.1 @iga_swiatek defeats Belinda Bencic 6-7(4), 7-6(2), 6-3 in a contest that lasted over three hours ⏱#Wimbledon pic.twitter.com/BNQogDqP6t
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