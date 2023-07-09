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  4. Свёнтек с матчболов обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала Уиблдона
Уимблдон
09 июля 2023, 22:25 | Обновлено 09 июля 2023, 22:53
2816
3

Свёнтек с матчболов обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала Уиблдона

Первая ракетка мира ушла от поражения в матче с олимпийской чемпионкой

09 июля 2023, 22:25 | Обновлено 09 июля 2023, 22:53
2816
3
Свёнтек с матчболов обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала Уиблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

В матче четвертого раунда польская теннисистка одержала волевую победу над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (№14 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг
Ига Свёнтек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7(4), 7:6(2), 6:3

Это была третья встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз.

Отметим, что во второй партии Свёнтек отыграла двойной матчбол.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элины Свитолиной (№76 WTA).

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Белинда Бенчич Ига Свёнтек Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Vitason
Що з Свьонтек ? Шанси є? 
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