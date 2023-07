Свёнтек с матчболов обыграла Бенчич и вышла в 1/4 финала Уиблдона

Первая ракетка мира Ига Свёнтек впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

В матче четвертого раунда польская теннисистка одержала волевую победу над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (№14 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг

Ига Свёнтек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:7(4), 7:6(2), 6:3

Это была третья встреча теннисисток, полька выиграла во второй раз.

Отметим, что во второй партии Свёнтек отыграла двойной матчбол.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элины Свитолиной (№76 WTA).

