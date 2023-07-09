ВИДЕО. Давидович-Фокина прокомментировал фейл с подачей в матче против Руне
Испанец рискнул, но прогадал
Испанец Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал неудавшуюся подачу с руки в конце решающего тай-брейка в матче против Хольгера Руне.
«За весь матч я ни разу не подавал руки и подумал, что, возможно, его это удивит, но не удивило. И еще я облажался. Я не хотел играть, меня трясло, я не хотел играть розыгрыш. Это еще один опыт. Не знаю, что было бы, если бы я сыграл смело», – сказал испанец.
Датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге Уимблдона (6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6).
При счете 8:8 на финальном тай-брейке теннисист из Испании исполнил рискованную подачу с руки и не угадал. Руне оказался готов к такому развитию событий и успел добежать до мяча, пробив навылет.
8-8 in the tiebreaker.— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023
Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? 😯#Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz
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