ВИДЕО. Давидович-Фокина прокомментировал фейл с подачей в матче против Руне

Испанец Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал неудавшуюся подачу с руки в конце решающего тай-брейка в матче против Хольгера Руне.

«За весь матч я ни разу не подавал руки и подумал, что, возможно, его это удивит, но не удивило. И еще я облажался. Я не хотел играть, меня трясло, я не хотел играть розыгрыш. Это еще один опыт. Не знаю, что было бы, если бы я сыграл смело», – сказал испанец.

Датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге Уимблдона (6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6).

При счете 8:8 на финальном тай-брейке теннисист из Испании исполнил рискованную подачу с руки и не угадал. Руне оказался готов к такому развитию событий и успел добежать до мяча, пробив навылет.

8-8 in the tiebreaker.



Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? 😯#Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz