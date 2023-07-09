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  4. ВИДЕО. Давидович-Фокина прокомментировал фейл с подачей в матче против Руне
Уимблдон
09 июля 2023, 17:08 |
75
0

ВИДЕО. Давидович-Фокина прокомментировал фейл с подачей в матче против Руне

Испанец рискнул, но прогадал

09 июля 2023, 17:08 |
75
0
ВИДЕО. Давидович-Фокина прокомментировал фейл с подачей в матче против Руне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне и Алехандро Давидович-Фокина

Испанец Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал неудавшуюся подачу с руки в конце решающего тай-брейка в матче против Хольгера Руне.

«За весь матч я ни разу не подавал руки и подумал, что, возможно, его это удивит, но не удивило. И еще я облажался. Я не хотел играть, меня трясло, я не хотел играть розыгрыш. Это еще один опыт. Не знаю, что было бы, если бы я сыграл смело», – сказал испанец.

Датский теннисист Хольгер Руне обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокина в третьем круге Уимблдона (6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6).

При счете 8:8 на финальном тай-брейке теннисист из Испании исполнил рискованную подачу с руки и не угадал. Руне оказался готов к такому развитию событий и успел добежать до мяча, пробив навылет.

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Источник Cope
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