Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал Индиан-Уэллс. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию решающего матча на Мастерсе в США 16 марта в 23:00
16 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс.
В решающем поединке сойдутся Хольгер Руне (Дания, ATP 13) и Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 14). Поединок пройдет вторым запуском на Stadium 1 после игры Соболенко – Андреева. Ориентировочное время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Это будет второй очный поединок соперников. Счет 1:0 в пользу Хольгера.
В 2024 году Руне переиграл Дрейпера в четвертьфинале Мастерса в Цинциннати.
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