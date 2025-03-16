Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал Индиан-Уэллс. Смотреть онлайн. LIVE

16 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

В решающем поединке сойдутся Хольгер Руне (Дания, ATP 13) и Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 14). Поединок пройдет вторым запуском на Stadium 1 после игры Соболенко – Андреева. Ориентировочное время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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Это будет второй очный поединок соперников. Счет 1:0 в пользу Хольгера.

В 2024 году Руне переиграл Дрейпера в четвертьфинале Мастерса в Цинциннати.

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