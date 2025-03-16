Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал Индиан-Уэллс. Смотреть онлайн. LIVE
ATP
16 марта 2025, 06:27 |
93
0

Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал Индиан-Уэллс. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию решающего матча на Мастерсе в США 16 марта в 23:00

16 марта 2025, 06:27 |
93
0
Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал Индиан-Уэллс. Смотреть онлайн. LIVE
Хольгер Руне и Джек Дрейпер

16 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс.

В решающем поединке сойдутся Хольгер Руне (Дания, ATP 13) и Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 14). Поединок пройдет вторым запуском на Stadium 1 после игры Соболенко – Андреева. Ориентировочное время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второй очный поединок соперников. Счет 1:0 в пользу Хольгера.

В 2024 году Руне переиграл Дрейпера в четвертьфинале Мастерса в Цинциннати.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс
Результаты полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
Джек Дрейпер – Карлос Алькарас. Чемпион вылетел. Видеообзор матча
ATP Индиан-Уэллс Джек Дрейпер Хольгер Руне смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15 марта 2025, 18:28 18
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор
Теннис | 16 марта 2025, 02:22 0
Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор
Хольгер Руне – Даниил Медведев. Выбил нейтрала на пути в финал. Видеообзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча АТР 1000 в Индиан-Уэллс

Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Футбол | 15.03.2025, 13:18
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Футбол | 15.03.2025, 16:10
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ. На что наиграл Ярмолюк?
Футбол | 15.03.2025, 22:50
Известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ. На что наиграл Ярмолюк?
Известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ. На что наиграл Ярмолюк?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
Менеджер Ломаченко выбрал для него лучшего соперника. Будет супербой
15.03.2025, 02:11 1
Бокс
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
15.03.2025, 04:45 5
Теннис
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
14.03.2025, 15:02 17
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
«Можем говорить откровенно». Спортивный директор Ромы – об игре Довбика
14.03.2025, 11:09
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем