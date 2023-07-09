Панама и Мексика вышли в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ
В США близится к финалу розыгрыш главного турнира конфедерации футбола Северной и Центральной Америк
В Арлингтоне (США) в ночь на 9 июня определились два участника полуфинальной стадии Золотого Кубка КОНКАКАФ.
Сборная Панамы добилась крупной победы над командой Катара – 4:0. Гости с Ближнего Востока, рассыпались во втором тайме, пропустив три гола от Исмаэля Диаса.
В другом матче сборная Мексики оказалась сильнее команды Коста-Рики – 2:0.
В полуфинале команды Панамы сыграет с победителем матча США – Канада, который состоится в ночь на 10 июня. Мексика встретится с победителем поединка Гватемала – Ямайка.
Золотой Кубок КОНКАКАФ. Полуфиналы
Панама – Катар – 4:0
Голы: Берсенас, 19, Исмаэль Диас, 56, 63, 65.
Мексика – Коста-Рика – 2:0
Голы: Пиньеда, 52, с пенальти, Эрик Санчес, 87.
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