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09 июля 2023, 08:15 | Обновлено 09 июля 2023, 08:26
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0

Панама и Мексика вышли в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ

В США близится к финалу розыгрыш главного турнира конфедерации футбола Северной и Центральной Америк

09 июля 2023, 08:15 | Обновлено 09 июля 2023, 08:26
436
0
Панама и Мексика вышли в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

В Арлингтоне (США) в ночь на 9 июня определились два участника полуфинальной стадии Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Сборная Панамы добилась крупной победы над командой Катара – 4:0. Гости с Ближнего Востока, рассыпались во втором тайме, пропустив три гола от Исмаэля Диаса.

В другом матче сборная Мексики оказалась сильнее команды Коста-Рики – 2:0.

В полуфинале команды Панамы сыграет с победителем матча США – Канада, который состоится в ночь на 10 июня. Мексика встретится с победителем поединка Гватемала – Ямайка.

Золотой Кубок КОНКАКАФ. Полуфиналы

Панама – Катар – 4:0

Голы: Берсенас, 19, Исмаэль Диас, 56, 63, 65.

Мексика – Коста-Рика – 2:0

Голы: Пиньеда, 52, с пенальти, Эрик Санчес, 87.

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Источник Sport.ua
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