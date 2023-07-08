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Италия
08 июля 2023, 05:51 | Обновлено 08 июля 2023, 06:28
301
0

Обратный путь, как у Малиновского. Аталанта усилилась защитником из Марселя

Босниец Сеад Колашинац перешел в обратном направлении

08 июля 2023, 05:51 | Обновлено 08 июля 2023, 06:28
301
0
Обратный путь, как у Малиновского. Аталанта усилилась защитником из Марселя
ФК Аталанта. Сеад Колашинац

Боснийский защитник Сеад Колашинац перешел в «Аталанту» из «Марселя».

30-летний игрок сменил французский чемпионат на итальянский, проделав обратный путь по отношению к зимнему трансферу Руслана Малиновского.

Колашинац подписал контракт со своим новым клубом на 2 года в качестве свободного агента.

За полтора сезона в «Марселе» Сеад провел 58 матча и забил 4 гола, если учитывать все клубные турниры.

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Сеад Колашинац Аталанта Марсель Руслан Малиновский трансферы Серии A трансферы трансферы Лиги 1 свободный агент
Источник ФК Аталанта Бергамо
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