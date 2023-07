Обратный путь, как у Малиновского. Аталанта усилилась защитником из Марселя

Боснийский защитник Сеад Колашинац перешел в «Аталанту» из «Марселя».

30-летний игрок сменил французский чемпионат на итальянский, проделав обратный путь по отношению к зимнему трансферу Руслана Малиновского.

Колашинац подписал контракт со своим новым клубом на 2 года в качестве свободного агента.

За полтора сезона в «Марселе» Сеад провел 58 матча и забил 4 гола, если учитывать все клубные турниры.

C’è un nuovo T̶a̶n̶q̶u̶e̶ 𝗧𝗮𝗻𝗸 in città 🇧🇦 Benvenuto Sead!



There's a new T̶a̶n̶q̶u̶e̶ 𝗧𝗮𝗻𝗸 in town 🦾 Welcome #Kolašinac! #WelcomeKolašinac #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/j7svxPBNAo