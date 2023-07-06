ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал основного хавбека в Байер

Немецкий клуб «Байер» объявил о переходе в команду полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, который подписал контракт на 5 лет.

Сумма трансфера оценивается в 21,4 миллиона фунтов.

30-летний игрок в минувшем сезоне провел 47 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Ожидается, что лондонская команда подпишет в центр поля Деклана Райса.