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Англия
06 июля 2023, 19:44 | Обновлено 06 июля 2023, 19:46
1019
1

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал основного хавбека в Байер

Гранит Джака перебрался в Бундеслигу

06 июля 2023, 19:44 | Обновлено 06 июля 2023, 19:46
1019
1
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал основного хавбека в Байер
ФК Байер. Гранит Джака

Немецкий клуб «Байер» объявил о переходе в команду полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, который подписал контракт на 5 лет.

Сумма трансфера оценивается в 21,4 миллиона фунтов.

30-летний игрок в минувшем сезоне провел 47 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Ожидается, что лондонская команда подпишет в центр поля Деклана Райса.

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Источник ФК Байер
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Tasha19
Пішов після свого найкращого сезону в Арсеналі
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