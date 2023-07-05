Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?
Уимблдон
05 июля 2023, 20:13 | Обновлено 05 июля 2023, 21:13
2251
0

ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?

Предположительно, конфетти были куплены в магазине турнира

05 июля 2023, 20:13 | Обновлено 05 июля 2023, 21:13
2251
0
ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?
Twitter

Два поединка 1/64 финала Уимблдона-2023 были прерваны из-за экоактивистов.

5 июля на корте №18 начался матч Со Симабукуро – Григор Димитров. В середине встречи два активиста движения Just Stop Oil выбежали на корт и рассыпали оранжевые конфетти. Они пронесли их в коробках с официальными пазлами турнира, на которых изображен Центральный корт. Предположительно, конфетти были куплены в магазине турнира.

Двух мужчин сразу вывела с корта полиция, однако зрители аплодировали. Поединок между Димитровым и Симабукуро завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:1 в пользу болгарина.

После окончания матча начался поединок следующего запуска Кэти Бултер – Дарья Сэвилл. Нарушители вернулись на корт и снова провели акцию, рассыпав конфетти.

Just Stop Oil – группа экологических активистов в Великобритании. Используя гражданское сопротивление, вандализм и прямые действия, группа стремится к британскому правительству взять на себя обязательство приостановить новое лицензирование и производство ископаемого топлива.

ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?

По теме:
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Бывшая вторая ракетка. Определена соперница Костюк во 2-м раунде Уимблдона
КОСТЮК: «В перерывах я просто плакала. Сегодня я точно немного отпраздную»
Кэти Бултер Дарья Сэвилл (Гаврилова) Григор Димитров акция протеста Уимблдон-2023 фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Футбол | 05 июля 2023, 11:02 6
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия

Ведется подготовка к матчу отбора к Евро-2024

Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами
Футбол | 05 июля 2023, 05:10 4
Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами
Ненад Лалатович: как игрок запомнился скандалами, как тренер – результатами

Алексей Сливченко рассказывает о сербском специалисте, который отныне будет работать с «Зарей»

ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
Футбол | 05.07.2023, 13:50
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
ВИДЕО. Генсека УАФ в наручниках и в автозаке доставили в суд
Костюк и Киченок узнали соперников в 1-м раунде микста на Уимблдоне-2023
Теннис | 05.07.2023, 19:30
Костюк и Киченок узнали соперников в 1-м раунде микста на Уимблдоне-2023
Костюк и Киченок узнали соперников в 1-м раунде микста на Уимблдоне-2023
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике стал новым тренером ПСЖ
Футбол | 05.07.2023, 18:03
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике стал новым тренером ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике стал новым тренером ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
04.07.2023, 08:26 11
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
05.07.2023, 13:20 2
Футбол
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
04.07.2023, 12:59 18
Футбол
Определен состав четвертьфинальных пар женской Лиги наций
Определен состав четвертьфинальных пар женской Лиги наций
03.07.2023, 20:12
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань повезет молодежную сборную на Олимпиаду в Париж
04.07.2023, 12:08 39
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55 1
Теннис
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
Космин Бэркэуан: деньги Шахтера, 60000 в мусорном баке, спасение от смерти
04.07.2023, 10:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем