Два поединка 1/64 финала Уимблдона-2023 были прерваны из-за экоактивистов.

5 июля на корте №18 начался матч Со Симабукуро – Григор Димитров. В середине встречи два активиста движения Just Stop Oil выбежали на корт и рассыпали оранжевые конфетти. Они пронесли их в коробках с официальными пазлами турнира, на которых изображен Центральный корт. Предположительно, конфетти были куплены в магазине турнира.

Двух мужчин сразу вывела с корта полиция, однако зрители аплодировали. Поединок между Димитровым и Симабукуро завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:1 в пользу болгарина.

После окончания матча начался поединок следующего запуска Кэти Бултер – Дарья Сэвилл. Нарушители вернулись на корт и снова провели акцию, рассыпав конфетти.

Just Stop Oil – группа экологических активистов в Великобритании. Используя гражданское сопротивление, вандализм и прямые действия, группа стремится к британскому правительству взять на себя обязательство приостановить новое лицензирование и производство ископаемого топлива.

ФОТО. Два матча на Уимблдоне-2023 прервали из-за активистов. Что произошло?

Katie Boulter match at Wimbledon interrupted during tense tie-break by Just Stop Oil protester. pic.twitter.com/gOniX8WTB4