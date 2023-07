ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала 32-летнего защитника Атлетика из Бильбао

«Барселона» сообщила о подписании защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса. Он перешел на правах свободного агента.

Контракт 32-летнего игрока рассчитан на два года, трудовое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года, а сумма отступных составит 400 миллионов евро.

В составе «Реала Сосьедад», а затем «Атлетика» Иньиго Мартинес провел более 350 матчей в Ла Лиге, а также забил 22 гола.

