Испания05 июля 2023, 11:38 | Обновлено 05 июля 2023, 11:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала 32-летнего защитника Атлетика из Бильбао
Иньиго Мартинес подписал двухлетний контракт
05 июля 2023, 11:38 | Обновлено 05 июля 2023, 11:40
418
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«Барселона» сообщила о подписании защитника «Атлетика» из Бильбао Иньиго Мартинеса. Он перешел на правах свободного агента.
Контракт 32-летнего игрока рассчитан на два года, трудовое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года, а сумма отступных составит 400 миллионов евро.
В составе «Реала Сосьедад», а затем «Атлетика» Иньиго Мартинес провел более 350 матчей в Ла Лиге, а также забил 22 гола.
Nobody:— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2023
Absolutely nobody:
Iñigo Martinez: 👐👅
We've got a new culer in town 🔥 pic.twitter.com/HCzNrHKOcf
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