От Месхи до Каладзе: символическая сборная Грузии всех времен

…Июнь 1985 г. В Киев на матч чемпионата страны прибыло тбилисское «Динамо». Я, в то время юный зритель футбольного действа, был немало изумлен тем, что во время объявления состава гостей из Грузии самый шумный фанатский сектор тогдашнего Республиканского стадиона (ну, тот, что «сектор восемь просит гол!») бурными аплодисментами поприветствовал Отара Габелию, Александра Чивадзе и Тенгиза Сулаквелидзе. Рыцарей грузинского футбола в Киеве всегда ценили…

Успех молодежной сборной Грузии на домашнем Euro и суперский сезон в серии А нападающего Хвичи Кварацхелии заставил заговорить о ренессансе футбола, или по-грузински «пехбурти» (впервые побывав в том гостеприимном крае в 1986 г., я тщательно изучил слова, имеющие отношение к любимой тематике) в этой стране. Продолжит ли нынешняя грузинская юная поросль дело Месхи, Кипиани, Каладзе? В Сакартвело футбольные звезды рождались с завидной для соседей периодичностью. В советское время они стремились попасть в тбилисское «Динамо» и там реализовать себя. Тбилисский клуб такие возможности предоставлял, будучи одним из сильнейших в бывшем СССР, дважды выигрывал союзное чемпионство, пару раз триумфовал в Кубке СССР, был настоящей «третьей силой», ведь является рекордсменом по количеству «бронз» в союзном чемпионате (13), наконец, снискал и славу победителя еврокубка (как мы тогда, в 1981-м горячо болели вдвоем с отцом у телеэкрана за команду Нодара Ахалкаци!). В постсоветские времена талантливые грузинские футболисты искали место под солнцем в европейских чемпионатах, и периодически у них получалось заявить о себе, во всяком случае, чемпионством в серии А или победами в Лиге чемпионов есть кому похвастать. Вспомним тех, кто ковал славу грузинского футбола в разное время.

Агроном из субтропиков

Вратарь: Отар Габелия (родился в 1953 г.).

Помню, как меня поразила информация об образовании выдающегося грузинского кипера Отара Габелии, представленная в одном из сезонных справочников первой половины 1980-х: окончил Грузинский институт субтропических культур. В дальнейшем информация о названии вуза немного корректировалась, вместо слова «культур» стали писать «хозяйства», однако того факта, что звездным грузинским голкипером является человек, имеющий специальность «агроном», это никак не отрицает. Отмечу, что в том же вузе получил образование и 3-кратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев.

Свой не слишком высокий, как для вратаря, 177-сантиметровый рост Габелия компенсировал колоссальной прыгучестью, и, в конце концов, как искусный агроном вырастил весомый победный урожай. Формально ему не хватило какой-то пары матчей, чтобы получить золотую медаль чемпиона СССР 1978 г. Тем не менее, свой вклад в тот успех он внес: в частности, на ноль отстоял матчи в 1-м туре чемпионата против дерзкого пришельца из 1-й лиги московского «Спартака» (2:0 в пользу грузинского коллектива), а во 2-м против действующих чемпионов – киевлян, которых тбилисцы победили со счетом 1:0. А триумф грузинского коллектива в Кубке СССР-79 вообще стал возможен благодаря мастерству Отара. В финале против московских одноклубников он отразил три удара с точки от Александра Маховикова, Алексея Петрушина и Валерия Газзаева, чем, собственно, и обусловил победу тбилисцев. Ну, и в евросезоне-1980/81, который грузинская команда вписала золотыми буквами в свою историю, завоевав Кубок кубков, Габелия в 5-ти матчах оставлял свои ворота сухими: в частности, и во всех играх осенней части турнира, и в полуфинальном домашнем поединке против роттердамского «Фейеноорда». А всего в творческом наследии агронома из субтропиков более 130 матчей на ноль! Тот случай, когда засуха для агронома – самое то!

Конкуренты Габелии – Сергей Котрикадзе и Рамаз Урушадзе. Первый выигрывал союзное «золото» в 1964 г., однако сухих матчей в своей карьере имеет существенно меньше, чем Габелия. В активе Урушадзе 121 игра без пропущенных голов, однако ему не суждено было разжиться титулами-кубками в составе тбилисского «Динамо» и кутаисского «Торпедо».

Капитанское звено

Защитники: Каха Каладзе (родился в 1978 г.), Александр Чивадзе (родился в 1955 г.), Муртаз Хурцилава (родился в 1943 г.), Гоча Мачаидзе (родился в 1950 г.).

Как-то так исторически сложилось, что в грузинском футболе переизбыток искусных, даже легендарных центрбеков, а вот кого поставить на левый фланг обороны? Позволю себе тактический эксперимент, тем более, что, по большому счету, это не такой уж и эксперимент: расположение Кахи Каладзе на левом фланге защиты. На этой позиции он периодически играл и довольно успешно. Многолетний капитан сборной Грузии, чемпион трех стран, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, он, несомненно, самый успешный среди грузин-легионеров. Нынешняя его не слишком-то антироссийская риторика (в отличие от самого начала полномасштабной войны, когда Каха уверял, что мы всегда будем стоять рядом с украинским народом) раздражает украинцев. Заложником политической силы, в которую ты входишь, быть, может, и сложно, но полезно для карьеры, а вот потерять множество друзей в не чужой для тебя стране можно легко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Александр Чивадзе и Муртаз Хурцилава в свое время были уважены капитанством в сборной бывшего СССР. Оба защитника обладали ярко выраженными лидерскими качествами. Оба были чемпионами бывшего СССР, Хурцилава имеет в своей наградной коллекции медали Олимпиады и чемпионата Европы, а Чивадзе, имея такую ​​же бронзовую олимпийскую награду (кстати, в том же олимпийском 1980-м он стал и лучшим футболистом СССР), познал вкус клубного успеха в Кубке кубков и дважды в Кубке СССР.

Правый фланг обороны – зона ответственности Гочи Мачаидзе. Вроде бы его карьера и сложилась успешно (союзное чемпионство плюс два кубка страны), однако были в ней и не слишком приятные моменты. Отыграв за тбилисское «Динамо» фактически на протяжении всех 1970-х, в 1980 г. он транзитом через ланчхутскую «Гурию» отправился в московский «Спартак». Там у него не сложилось, а обладателем Кубка кубков вместе с тбилисской командой он, в конце концов, не стал. Не пришлось ему продемонстрировать свои способности и в составе сборной: все время проигрывал конкуренцию. Как вариант для правого фланга защиты – Реваз Дзодзуашвили, у которого в наградной коллекции медали чемпионата Европы и Олимпийских игр, однако нет золотой медали чемпиона СССР. В 1990-е непродолжительное время Реваз Михайлович поработал в Украине в должности главного тренера шепетовского «Темпа».

А еще нельзя не вспомнить защитников кутаисца Тамаза Коставу, батумца Нугзара Хизанишвили, ванклабмена Давида Амирановича Муджири, Георгия Тавадзе (воспитанника «Гурии»), надежная игра которых поспособствовала завоеванию подопечными Нодара Ахалкаци Кубка кубков в сезоне-1980/81, победам в чемпионате и Кубок страны.

Воспоминания о школьной ошибке

Полузащитники: Тенгиз Сулаквелидзе (родился в 1956 г.), Леван Кобиашвили (родился в 1977 г.), Манучар Мачаидзе (родился в 1949 г.), Давид Кипиани (1951–2001).

Киев. Начало 1980-х. Я, в ту пору школьник, имею заботу – дежурство по классу. Убираю, стараясь эту работу делать как можно тщательнее. И в школьной парте нахожу сложенный вдвое лист, на котором написан… состав тбилисского «Динамо». В школе на киевской Чоколовке, где количество поклонников «Динамо» киевского зашкаливало! Внимательно изучив этот артефакт, вижу две ошибки. Во-первых, не совсем правильно написано название г. Тбилиси, а, во-вторых, в отличие от всех других игроков, где указаны имя и фамилия, у Тенгиза Сулаквелидзе вместо имени написано слово «Сулак», а фамилией послужило «Велиде». Вдоволь насмеявшись над таким невежеством, не отказал себе в удовольствии красной ручкой исправить ошибку и… положить лист снова в ту же парту. Впрочем, думаю, что пару-тройку лет спустя уже и киевские школьники правильно писали имя и фамилию популярного игрока. Определю для него позицию на левом фланге полузащиты. Это своеобразная дань его месту на поле в финале Кубка кубков-81. Хотя, конечно, Тенгиз в большей степени запомнился как защитник – надежный и удивительно работоспособный. В отличие от многих своих партнеров по тбилисскому «Динамо» начала 1980-х он под занавес игровой карьеры, на самом финише существования СССР успел непродолжительное время поиграть и за рубежом, в Швеции.

Сотник (отыграл сотню матчей за национальную сборную Грузии, является рекордсменом страны по этому показателю) Леван Кобиашвили смог выстроить успешную карьеру в немецкой бундеслиге. В составе «Шальке» он дважды становился вице-чемпионом Германии. Ему определю место опорника. Таковым бывшего защитника сделали в свое время во «Фрайбурге» и не прогадали. Жизненные перипетии у Левана были головокружительными. То он бьет по лицу арбитра Вольфганга Штарка и ожидает 2-летней дисквалификации (ее, в итоге, не утвердили), то становится в 2010-е гг. президентом Федерации футбола Грузии. Воистину причудливые зигзаги карьеры!

Getty Images/Global Images Ukraine. Леван Кобиашвили

Не знаю грузинского языка, однако бережно храню в домашней коллекции книгу «Большой Манучар» авторства Миндии Мосашвили о многолетнем капитане тбилисского «Динамо», изданную в 1980 г. в Тбилиси на грузинском языке. В начале 1980-х Манучар Мачаидзе допустил аналогичную с братом ошибку: перешел в «Спартак». Не нашлось никого, кто бы отвадил парней от опрометчивого шага. Как результат, у «большого Манучара» нет в наградной коллекции награды за завоевание Кубка кубков. Чемпионство, вице-чемпионство, союзные кубки – все это имеется. Есть и уникальная коллекция из пяти бронзовых медалей союзного чемпионата (причем две получены в течение одного календарного года – 1976-го). А вот европобеда, к сожалению, прошла мимо Мано.

Коллекцией из пяти бронзовых наград мог похвастать и легендарный Давид Кипиани, однако он из тбилисского «Динамо» в начале 1980-х не переходил в «Спартак» и к европобеде касательство имел. Завершил игровую карьеру Дато, едва переступив порог 30-летия. Сломанная на коммерческом турнире нога не способствовала ее продолжению. А дальше в его жизни был целый вихрь событий – от тренерства до работы в генпрокуратуре. И финалом – трагическая гибель в автокатастрофе. К сожалению, полноценно реализовать себя на тренерском мостике любимец нации не смог.

И капитан чемпионского тбилисского «Динамо»-64, техничный и изобретательный Шота Яманидзе, и человек с крутым нравом и с семью дисквалификациями Георгий Сичинава, и не чуждый Украине Джаба Канкава (награждён орденом Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины за спасение жизни Олегу Гусеву прямо футбольном поле!), и звезда «Ман Сити» доденежной эпохи Георгий Кинкладе, и участники дюссельдорфского финала Кубка кубков-81 Виталий Дараселия и Заур Сванадзе, и талантливый игрок с трагической постфутбольной судьбой (был застрелен в собственном авто близ своего дома в начале ХХІ столетия), карьера которого пришлась как раз на период между двумя союзными чемпионствами тбилисцев, – Кахи Асатиани – поспособствовали узнаваемости грузинского футбола в мире. Техничные, трудолюбивые, находчивые, они быстро становились любимцами фанов команд, за которые играли.

Обладатели Кубка Европы

Нападающие: Михаил Месхи (1937–1991), Слава Метревели (1936–1998).

О, в этой линии в Грузии уйма талантов! Каждый из них обладал каким-то неповторимым шармом, мог влюбить в себя трибуны, без преувеличения делал свое бомбардирское дарование высоким искусством. Гайоз Джеджелава (малыш с ростом 164 см – звезда до- и послевоенной поры близ середины прошлого века), Борис Пайчадзе (неутомимый форвард, сновавший флангами в эпоху, когда было не принято отклоняться от своей позиции), Илья Датунашвили (автор дубля в матче-скудетто в 1964 г. для тбилисского «Динамо»), Реваз Челебадзе (лысина из Кобулети, наилучшим образом проявивший свои способности на Олимпиаде-80), Рамаз Шенгелия и Владимир Гуцаев (архитекторы европейского успеха тбилисцев в 1981 г.), Шота Арвеладзе (лучший бомбардир сборной Грузии, за которым навечно закреплен 11-й номер национальной команды) – настоящие футбольные бриллианты. И все же отдам предпочтение двум обладателям Кубка Европы Михаилу Месхи и Славе Метревели (автор первого гола в финале Euro-60). Они изобретали финты, завоевывали союзные чемпионства и Кубки СССР, по разу забивали в «Золотом матче»-64 за союзный титул), по окончании игровой карьеры возглавляли футбольные школы и коллективы стадионов, и оба, к сожалению, рано ушли из жизни. Их самая большая футбольная добродетель – это то, что они, как тогда говорили, делали кассу, то есть на них валом валила публика (на тбилисском стадионе зачастую негде было и иголку вставить!) в ожидании чуда на изумрудном газоне. И они эти чудеса способны были дарить!

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Школьником я зачитывался книгой Теймураза Мамаладзе «Танго Испания». Литературный труд автора грузинского происхождения был посвящен чемпионату мира-82, а название – от наименования мяча, которым играли на том мундиале. Колоритный, образный язык автора поспособствовал моему повторному погружению в те события (а тот чемпионат так и остался у меня самым любимым!). Кроме того, большая часть этого рассказа посвящена Тбилиси. Мальчишки на верхнем дворе, не зная отдыха, днем ​​гоняли мяч в дни мундиаля, а вечером спешили к телеэкранам, выпрашивая у родителей разрешение посмотреть то волшебное действо с Паоло Росси, Дино Дзоффом, Сократесом, Збигневом Бонеком, Мишелем Платини, да и со своими земляками, в конце концов (а немало матчей начиналось в 23.00 по Киеву, соответственно в полночь по Тбилиси). Теперь тем «мальчишкам» за 50. Но убежден, что страсть к большой игре они сохранили. И не в последнюю очередь благодаря плеяде славных земляков, которые на футбольных полях прославляли, как тогда говорили грузины, «нашу малую родину». Глядя, как радуется голу в ворота голландцев на нынешнем чемпионате Европы U-21 юный Зурико Давиташвили, не мог припомнить чего-то подобного. Он забил гол, подхватив мяч у центральной линии и пройдя полполя, а затем, не останавливаясь, направился на беговую дорожку и добежал по ней аж до ворот своей команды, торжествуя и вдохновляя зрителей (более 44 000, к слову!) на трибунах тбилисского стадиона им. Бориса Пайчадзе. Футбольные таланты в Сакартвело не переводятся. Не считаю себя каким-то особым провидцем, однако в этом контексте убежден: продолжение обязательно последует!

Символическая сборная Грузии всех времен