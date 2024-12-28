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28 декабря 2024, 23:26 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:23
1918
0

Милевский сообщил о трагедии. Умерла дочь экс-вице-президента Динамо

Ирине Ашкенази было только 38 лет...

28 декабря 2024, 23:26 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:23
1918
0
Милевский сообщил о трагедии. Умерла дочь экс-вице-президента Динамо
Instagram. Артем Милевский и Ирина Ашкенази

На 39-м году жизни умерла дочь бывшего вице-президента киевского «Динамо» Леонида Ашкенази – Ирина Ашкенази.

Об этом сообщил экс-футболист киевлян Артем Милевский: «Нет слов, Ирка. Слезы. Не знаю, что бл*дь сказать. RIP».

Позже сторис на своей странице в Instagram опубликовал и Александр Алиев: «Прощание с Ирочкой состоится 29.12.24, в 13:00, на Берковецком кладбище, поминальный обед в отеле Hilton. Зал Dallas», – сообщил экс-футболист.

Ирина Ашкенази умерла внезапно, 27 декабря – друзья не могут поверить в случившееся.

Ирина и Артем были близкими друзьями, она поддерживала Милевского, когда тот лечился от алкогольной зависимости.

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фото Леонид Ашкенази Динамо Киев смерть Артем Милевский Александр Алиев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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