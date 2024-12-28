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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 23:49 | Обновлено 28 декабря 2024, 23:55
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0

Источник: Левый Берег подпишет атакующего полузащитника Полесья

Опытный хавбек Дмитрий Шастал может покинуть житомирский клуб

28 декабря 2024, 23:49 | Обновлено 28 декабря 2024, 23:55
200
0
Источник: Левый Берег подпишет атакующего полузащитника Полесья
ФК Полесье. Дмитрий Шастал

Киевский клуб «Левый Берег» усилит линию атаку, подписав полузащитника Дмитрия Шастала, ранее выступавшего за житомирское «Полесье».

По информации канала Футбол с вертолета, 28-летний хавбек принял приглашение главного тренера «Левого Берега» Виталия Первака.

Дмитрий Шастал – универсальный игрок атаки, выступавший за клубы: «Колос» Ковалевка, «Полтава», «Энергия» Новая Каховка, «Александрия», «Верес» Ровно и «Полесье» Житомир.

Первая часть 2024 года для футболиста прошла в составе ровенского «Вереса». После возвращения в «Полесье» Шастал осенью провел всего 5 матчей УПЛ, получив ограниченное количество игрового времени.

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Дмитрий Шастал Левый Берег Киев трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Верес Ровно
Николай Степанов Источник: Telegram
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