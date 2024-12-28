Источник: Левый Берег подпишет атакующего полузащитника Полесья
Опытный хавбек Дмитрий Шастал может покинуть житомирский клуб
Киевский клуб «Левый Берег» усилит линию атаку, подписав полузащитника Дмитрия Шастала, ранее выступавшего за житомирское «Полесье».
По информации канала Футбол с вертолета, 28-летний хавбек принял приглашение главного тренера «Левого Берега» Виталия Первака.
Дмитрий Шастал – универсальный игрок атаки, выступавший за клубы: «Колос» Ковалевка, «Полтава», «Энергия» Новая Каховка, «Александрия», «Верес» Ровно и «Полесье» Житомир.
Первая часть 2024 года для футболиста прошла в составе ровенского «Вереса». После возвращения в «Полесье» Шастал осенью провел всего 5 матчей УПЛ, получив ограниченное количество игрового времени.
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