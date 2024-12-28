Источник: Левый Берег подпишет атакующего полузащитника Полесья

Киевский клуб «Левый Берег» усилит линию атаку, подписав полузащитника Дмитрия Шастала, ранее выступавшего за житомирское «Полесье».

По информации канала Футбол с вертолета, 28-летний хавбек принял приглашение главного тренера «Левого Берега» Виталия Первака.

Дмитрий Шастал – универсальный игрок атаки, выступавший за клубы: «Колос» Ковалевка, «Полтава», «Энергия» Новая Каховка, «Александрия», «Верес» Ровно и «Полесье» Житомир.

Первая часть 2024 года для футболиста прошла в составе ровенского «Вереса». После возвращения в «Полесье» Шастал осенью провел всего 5 матчей УПЛ, получив ограниченное количество игрового времени.