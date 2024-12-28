«Готовы поднять трофей». Фаны отреагировали на победу Интера над Кальяри

28 декабря, в матче 18-го тура Серии А «Интер» на выезде победил «Кальяри» со счетом 3:0.

«Интер» уверенно одержал победу благодаря голам Алессандро Бастони на 53-й минуте, Лаутаро Мартинеса на 71-й и Хакана Чалханоглу на 78-й. Гости контролировали ход игры, не дав сопернику шансов для возврата в матч.

Болельщики «Интера» были довольны не только результатом, но и ситуацией в турнирной таблице Серии А, где команда с 40 очками вышла на первое место.

Anto: «Похожая игра сегодня, как против «Комо». В конце концов, результат это самое главное. Несмотря на гол, игра Лаутаро в целом очень настораживает... Отправляемся в Саудовскую Аравию в новом году. Надеюсь, 2025 год принесет нам всем больше радости».

Taco: «Хорошая вторая половина, теперь все в Эр-Рияд».

Martino Stefanutti: «Хорошая победа, приятно, что Лаутаро снова начал забивать. Надеемся, это придаст ему уверенность, которой ему точно не помешает. Жаль, конечно, те два упущенных гола. Оборона была на высоте, особенно Биссек и Де Врей – прям надежная. Зоммер тоже отлично себя проявил. Хорошая игра, заслуженная победа».

Artil Kulloraj: «Очень важно мотивировать Лаутаро на этом этапе сезона. Все отлично, продолжаем спокойно и уверенно действовать у ворот».

Peregrino: «Не ожидал, что «Интер» будет таким сильным в этом сезоне. Очень впечатляюще, и они провели несколько уверенных матчей. Замечательное выступление».

Smart Investor: «Команда готова поднять трофей».

Daman: «Впечатляюще, но в этом сезоне выиграть титул будет сложно с такими выступлениями «Аталанты» и «Наполи».

Mav: «По-прежнему на одном уровне с «Аталантой».