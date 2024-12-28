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  4. Трансферное дерби Лондона. Челси и Арсенал поборятся за именитого форварда
Англия
28 декабря 2024, 22:40 |
314
0

Трансферное дерби Лондона. Челси и Арсенал поборятся за именитого форварда

Душан Влахович может продолжить карьеру в АПЛ

28 декабря 2024, 22:40 |
314
0
Трансферное дерби Лондона. Челси и Арсенал поборятся за именитого форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Звездный форвард «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Челси» или «Арсенал».

Как сообщает Fichajes, лондонские клубы хотят усилить свою атаку. «Челси» и «Арсенал» готовы переплатить за Влаховича. Сообщается, что «Ювентус» готов отпустить своего нападающего.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Влаховича в 60 миллионов евро. Контракт серба с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет вернуть Федерико Кьезу.

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Душан Влахович Ювентус Арсенал Лондон Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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