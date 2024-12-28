Трансферное дерби Лондона. Челси и Арсенал поборятся за именитого форварда

Звездный форвард «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Челси» или «Арсенал».

Как сообщает Fichajes, лондонские клубы хотят усилить свою атаку. «Челси» и «Арсенал» готовы переплатить за Влаховича. Сообщается, что «Ювентус» готов отпустить своего нападающего.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего Влаховича в 60 миллионов евро. Контракт серба с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Влахович провел за «Ювентус» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет вернуть Федерико Кьезу.