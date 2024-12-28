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Италия
28 декабря 2024, 22:14 | Обновлено 28 декабря 2024, 22:15
215
0

Не прижился. Балотелли может покинуть Дженоа в зимнее трансферное окно

Марио уже есть вариант продолжения карьеры

28 декабря 2024, 22:14 | Обновлено 28 декабря 2024, 22:15
215
0
Не прижился. Балотелли может покинуть Дженоа в зимнее трансферное окно
IMAGO. Марио Балотелли

Скандально известный форвард Марио Балотелли в ближайшее время может покинуть расположение «Дженоа». Только в октябре игрок перешел к грифонам.

Сообщается, что футболист получил интересный вариант продолжения карьеры из мексиканского чемпионата. В услугах игрока заинтересован клуб «Крус Асуль». Обе стороны ведут активный переговор – осталось решить несколько вопросов, чтобы в зимнее трансферное окно закрыть сделку.

Контракт итальянца с грифонами рассчитан на лето 2025 года.

За команду Марио успел отыграть шесть матчей, однако результативными действиями так и не отличился. На счету Марио всего две желтые карточки.

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Марио Балотелли чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Крус Асуль чемпионат Мексики по футболу
Андрій Вітренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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