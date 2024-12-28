Украинский тренер рассказал о работе в Канаде

Во время войны многие украинские специалисты, которые работали в профессиональном футболе, продолжили свою тренерскую карьеру за рубежом. Причем, не только в разных странах, а даже на разных континентах.

Как уже сообщалось, подготовкой будущих футболистов в Австралии занимается Роман Санжар, в Германии – Никита Каменюка, в США – Зураб Очигава. Кроме них и других тренеров отряд наших соотечественников пополнил еще один специалист – бывший руководитель одесского «Реала Фармы» Андрей Пархоменко. Сейчас он работает на североамериканском континенте – в Канаде.

– В этой стране я появился еще три месяца назад, когда покинул «Реал Фарму», – сказал в комментарии Sport.ua 53-летний Пархоменко, - В Канаду отправился по семейным обстоятельствам, однако уже вскоре после приезда получил предложение стать тренером в футбольной Академии «Торонто». Согласившись, я окунулся в замечательную футбольную инфраструктуру, где все на высоком организационном уровне. И хотя Канада больше славится хоккеем и зимними видами спорта, футбол в ней все же пытаются развивать. Канадцы высоко ценят специалистов, которые работали в европейском футболе, поэтому приходится на практике подтверждать свое реноме. Понятно, что рано или поздно я все же вернусь на Родину, ведь уже чувствую ностальгию по родному городу и Украине в целом. Верю в скорейшую Победу, которая изменит судьбы многих миллионов людей. Мечтаю в родной Одессе пристать на интересный проект, как в свое время было в «Балканах».

Кроме «Реала Фармы» и «Балкан» в украинской карьере тренера Андрея Пархоменко была работа в овидиопольском «Днестре» и ФК «Одесса».

Ранее мы сообщали, что юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм легионера «Челси» Михаила Мудрика.