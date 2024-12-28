ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
Самба Диалло получил удаление в матче чемпионата Израиля
Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который находится в аренде в «Хапоэле» Иерусалим, получил красную карточку на 60-й минуте в матче чемпионата Израиля против клуба «Хапоэль» Хадера (1:1).
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На 60-й минуте матча Диалло в штрафной площадке соперника пытался выполнить удар через себя, однако вместо мяча нашел голову защитника опонента Лабабиди, за что получил красную карточку.
Лабабиди после этого эпизода не смог продолжить матч – у него перелом носа, футболисту наложили 13 швов.
Диалло провел за израильскую команду десять матчей и забил два мяча.
ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
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