Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который находится в аренде в «Хапоэле» Иерусалим, получил красную карточку на 60-й минуте в матче чемпионата Израиля против клуба «Хапоэль» Хадера (1:1).

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На 60-й минуте матча Диалло в штрафной площадке соперника пытался выполнить удар через себя, однако вместо мяча нашел голову защитника опонента Лабабиди, за что получил красную карточку.

Лабабиди после этого эпизода не смог продолжить матч – у него перелом носа, футболисту наложили 13 швов.

Диалло провел за израильскую команду десять матчей и забил два мяча.

ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную