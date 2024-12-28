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  4. ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 28 декабря 2024, 20:46
3061
7

ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную

Самба Диалло получил удаление в матче чемпионата Израиля

28 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 28 декабря 2024, 20:46
3061
7
ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло, который находится в аренде в «Хапоэле» Иерусалим, получил красную карточку на 60-й минуте в матче чемпионата Израиля против клуба «Хапоэль» Хадера (1:1).

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На 60-й минуте матча Диалло в штрафной площадке соперника пытался выполнить удар через себя, однако вместо мяча нашел голову защитника опонента Лабабиди, за что получил красную карточку.

Лабабиди после этого эпизода не смог продолжить матч – у него перелом носа, футболисту наложили 13 швов.

Диалло провел за израильскую команду десять матчей и забил два мяча.

ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную

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Самба Диалло Динамо Киев чемпионат Израиля по футболу Хапоэль Иерусалим удаление (красная карточка)
Дмитро Олійник Источник: Sport5
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turist86
Вінер?
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+2
Boodya
Заголовки в стилі спорт.юа
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+1
Valentyn
60 хвилина?
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0
Pavel_i_CO
СпортЮА, чому не пишете, що колишній гравець шахтьора нажерся мельдонія, та отримає дискваліфікацію від двох до чотирьох років?)... Такі заголовки вам не вигідні?)
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0
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