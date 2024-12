Невероятный Фараон. Салах демонстрирует сумасшедшую результативность

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах демонстрирует невероятны цифры результативности.

32-летний футболист, команда которого забила 40 голов в этом сезоне АПЛ, забил гол либо отдал голевую передачу 27 раз. То есть, Салах напрямую поучаствовал в 68 процентах голов его команды. Также Салах стал первым игроком в истории АПЛ, на счету которого было 10 голов и 10 ассистов до Рождества.

В текущем сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 17 матчей, забил 16 голо и отдал 11 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Салах оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство.

Mohamed Salah has been involved in 68% of Liverpool's goals in the Premier League this season.



Playing like a King. 👑 pic.twitter.com/lR1UiP5l8U