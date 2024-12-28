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  4. Невероятный Фараон. Салах демонстрирует сумасшедшую результативность
Англия
28 декабря 2024, 23:18 |
318
0

Невероятный Фараон. Салах демонстрирует сумасшедшую результативность

Египтянин поучаствовал в огромном проценте забитых голов «Ливерпуля»

28 декабря 2024, 23:18 |
318
0
Невероятный Фараон. Салах демонстрирует сумасшедшую результативность
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах демонстрирует невероятны цифры результативности.

32-летний футболист, команда которого забила 40 голов в этом сезоне АПЛ, забил гол либо отдал голевую передачу 27 раз. То есть, Салах напрямую поучаствовал в 68 процентах голов его команды. Также Салах стал первым игроком в истории АПЛ, на счету которого было 10 голов и 10 ассистов до Рождества.

В текущем сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 17 матчей, забил 16 голо и отдал 11 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Салах оценил шансы «Ливерпуля» на чемпионство.

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Ливерпуль Мохамед Салах Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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