Экс-игрок сборной Украины пройдет тренерскую стажировку в Манчестер Сити

41-летний экс-игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Адриан Пуканич в начале 2025 года пройдет стажировку по программе Manchester is Blue.

Об этом сообщает пресс-служба виноградовского «Севлюша», где Адриан работает главным тренером взрослой команды (областной уровень), а также тренером детской академии.

Во время стажировки Пуканич посетит тренерские курсы и встретится с главным тренером «горожан» Жузепом Гвардиолой.

Адриан Пуканич является воспитанником донецкого «Шахтера». За основную команду «горняков» он провел 34 матча и забил 1 гол. Также выступал за «Мариуполь», «Полесье» и «Ворсклу».

В составе сборной Украины Пуканыч сыграл 2 матча и отметился 1 голом в товарищеской игре против Ливии (1:1).

Кстати полузащитник не только тренирует, но и играет до сих пор в чемпионате области за команду из Виноградова (Закарпатская область). Именно в этом городе родился Адриан Пуканич.