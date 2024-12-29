Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины пройдет тренерскую стажировку в Манчестер Сити
Другие новости
29 декабря 2024, 14:22 |
1599
0

Экс-игрок сборной Украины пройдет тренерскую стажировку в Манчестер Сити

Адриан Пуканич встретится с Жузепом Гвардиолой

29 декабря 2024, 14:22 |
1599
0
Экс-игрок сборной Украины пройдет тренерскую стажировку в Манчестер Сити
ФК Севлюш

41-летний экс-игрок сборной Украины и донецкого «Шахтера» Адриан Пуканич в начале 2025 года пройдет стажировку по программе Manchester is Blue.

Об этом сообщает пресс-служба виноградовского «Севлюша», где Адриан работает главным тренером взрослой команды (областной уровень), а также тренером детской академии.

Во время стажировки Пуканич посетит тренерские курсы и встретится с главным тренером «горожан» Жузепом Гвардиолой.

Адриан Пуканич является воспитанником донецкого «Шахтера». За основную команду «горняков» он провел 34 матча и забил 1 гол. Также выступал за «Мариуполь», «Полесье» и «Ворсклу».

В составе сборной Украины Пуканыч сыграл 2 матча и отметился 1 голом в товарищеской игре против Ливии (1:1).

Кстати полузащитник не только тренирует, но и играет до сих пор в чемпионате области за команду из Виноградова (Закарпатская область). Именно в этом городе родился Адриан Пуканич.

По теме:
Личное желание Григорчука. ЛНЗ хочет подписать футболиста Динамо
Агробизнес продлил контракт с лучшим бомбардиром
«Неожиданно теряют очки». Йовичевич оценил Шахтер Пушича
чемпионат Украины по футболу Манчестер Сити Адриан Пуканыч Жузеп Гвардиола тренерские курсы тренеры
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29 декабря 2024, 05:48 7
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента

Артему припомнили срыв трансфера в Атлетико

Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Футбол | 29 декабря 2024, 12:09 64
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной
Допинг от коровы? Мудрику сделали укол в лагере национальной сборной

Украинскому футболисту поставили инъекцию стволовых клеток

У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Бокс | 28.12.2024, 19:11
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
Известно, кому первому позвонил Мудрик по поводу допинг-скандала
Футбол | 29.12.2024, 13:14
Известно, кому первому позвонил Мудрик по поводу допинг-скандала
Известно, кому первому позвонил Мудрик по поводу допинг-скандала
«Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика
Футбол | 29.12.2024, 15:03
«Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика
«Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 16
Футбол
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 8
Бокс
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
28.12.2024, 07:55 1
Бокс
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
27.12.2024, 18:43 9
Футбол
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
27.12.2024, 19:53 1
Футбол
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
27.12.2024, 21:43
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем