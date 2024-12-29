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  4. «Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика
Англия
29 декабря 2024, 15:03 |
1414
1

«Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика

Тренер национальной команды пытался помочь Михаилу

29 декабря 2024, 15:03 |
1414
1
«Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, как главный тренер национальной сборной Сергей Ребров отреагировал на допинг вингера «сине-желтых» Михаила Мудрика. Бурбас заявил, что Ребров пытался помочь Михаилу разрешить ситуацию.

«Ребров, насколько я понимаю, попытался через «высокие этажи» что-то там решить, но ввязываться в «скользкие» дела там не захотели», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала «BurBuzz».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допинг-скандала.

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Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала
Известно, кому первому позвонил Мудрик по поводу допинг-скандала
допинг Михаил Мудрик Сергей Ребров сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Saar
Мельдонієвий король🤣🤣🤣
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