«Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика
Тренер национальной команды пытался помочь Михаилу
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, как главный тренер национальной сборной Сергей Ребров отреагировал на допинг вингера «сине-желтых» Михаила Мудрика. Бурбас заявил, что Ребров пытался помочь Михаилу разрешить ситуацию.
«Ребров, насколько я понимаю, попытался через «высокие этажи» что-то там решить, но ввязываться в «скользкие» дела там не захотели», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала «BurBuzz».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допинг-скандала.
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