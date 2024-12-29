«Вмешиваться не захотели». Известна реакция Реброва на допинг Мудрика

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, как главный тренер национальной сборной Сергей Ребров отреагировал на допинг вингера «сине-желтых» Михаила Мудрика. Бурбас заявил, что Ребров пытался помочь Михаилу разрешить ситуацию.

«Ребров, насколько я понимаю, попытался через «высокие этажи» что-то там решить, но ввязываться в «скользкие» дела там не захотели», – сказал Бурбас в эфире ютуб-канала «BurBuzz».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допинг-скандала.