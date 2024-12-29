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Украина. Первая лига
29 декабря 2024, 15:24 |
291
0

Агробизнес продлил контракт с лучшим бомбардиром

Также в команде останется голкипер

29 декабря 2024, 15:24 |
291
0
Агробизнес продлил контракт с лучшим бомбардиром
ФК Агробизнес. Максим Войтиховский

Как стало известно Sport.ua один из лидеров Первой лиги – «Агробизнес» пролонгировал соглашение со своим бомбардиром Максимом Войтиховским, хотя к нему проявляли интерес несколько более именитых клубов.

По имеющимся данным остается в «Агробизнесе» и вратарь Роман Пидкивка, который был на высоте прошлой осенью. У него контракт заканчивается в конце июня 2025 года и подоляне хотят, чтобы он не сменил «прописку». Все же, многое будет зависеть от того, какую задачу поставит клубное руководство на вторую часть сезона.

Больше не будут выступать за «Агробизнес» Даниил Волков, Сергей Заец, Виталий Мячин, Николай Фомин.

После отпуска подопечные Александра Чижевского соберутся в Волочиске 4 февраля, затем отправятся на Закарпатье, где проведут два этапа подготовки к весенним испытаниям. Планируется усилить состав 5-6 новичками.

Сейчас футболисты «Агробизнеса» занимают второе место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 28 очков.

Ранее мы сообщали, что стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Максим Войтиховский продление контракта инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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