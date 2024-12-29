Известно, кому первому позвонил Мудрик по поводу допинг-скандала

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что Михаил сразу пытался позвонить по телефону президенту УАФ Андрею Шевченко.

«Растерянный Мудрик, когда проба дает красный свет, начинает звонить Андрею Шевченко и всех, кого может набрать», – сказал Бурбас в своей авторской программе.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мама Михаила Мудрика прокомментировала допинг-скандал своего сына.