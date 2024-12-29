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Англия
29 декабря 2024, 13:14 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:17
2567
3

Известно, кому первому позвонил Мудрик по поводу допинг-скандала

Михаил ждал помощи от Андрея Шевченко

29 декабря 2024, 13:14 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:17
2567
3
Известно, кому первому позвонил Мудрик по поводу допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, что Михаил сразу пытался позвонить по телефону президенту УАФ Андрею Шевченко.

«Растерянный Мудрик, когда проба дает красный свет, начинает звонить Андрею Шевченко и всех, кого может набрать», – сказал Бурбас в своей авторской программе.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мама Михаила Мудрика прокомментировала допинг-скандал своего сына.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Андрей Шевченко Челси Английская Премьер-лига допинг
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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AndiM
У бурбаса прослуховування стоїть на телефоні різника корів?   бурбас всі і так знають ,що ти рінатовський пздабол-дебіл, зупини вже потік своєї маячні, на сьогодні вистачить і чорнобильських мельдонієвих скажених корів які погубили кар'єру майбутньому володарю коричневого м'яча.
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+3
serg1508
А  треба було дзвонити Рінату ...
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+1
serhiy
Подзвонив, щоб УАФ підставити .
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+1
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