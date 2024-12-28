Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда

Сын легендарного Лилиана Тюрама и форвард миланского «Интера» Маркус Тюрам привлекает внимание «Ливерпуля» и «ПСЖ», сообщает Calciomercato.

По информации источника, 27-летний футболист, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 85 миллионов евро, не горит желанием покидать Италию, о чем сам заявлял, но интерес клубов от того не охлаждается.

В Париже очень хотят подписать топового страйкера, наблюдая за тем как дуэт Рамуш–Коло Муани забил всего 6 голов в текущем сезоне.

Если трансфер в один из клубов и состоится, то это, вероятно, произойдет летом.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» и «ПСЖ» следят за 180-миллионной звездой.