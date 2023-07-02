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Англия
02 июля 2023, 20:38 | Обновлено 02 июля 2023, 20:39
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0

Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента

Израильтянин присоединится к лондонскому клубу на следующей неделе

02 июля 2023, 20:38 | Обновлено 02 июля 2023, 20:39
700
0
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

23-летний израильский полузащитник Манор Соломон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», перейдет в лондонский «Тоттенхэм» на правах свободного агента.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, игрок достиг личных договоренностей со «шпорами» и подпишет контракт с командой на правах свободного агента на следующей неделе.

В сезоне 2022/23 Соломон играл на правах аренды за «Фулхэм». В прошлой кампании он отметился 8 голами и 2 ассистами во всех турнирах, включая выступления за сборную Израиля.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».

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Манор Соломон Тоттенхэм Шахтер Донецк Фулхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Twitter
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