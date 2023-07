Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента

23-летний израильский полузащитник Манор Соломон, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», перейдет в лондонский «Тоттенхэм» на правах свободного агента.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, игрок достиг личных договоренностей со «шпорами» и подпишет контракт с командой на правах свободного агента на следующей неделе.

В сезоне 2022/23 Соломон играл на правах аренды за «Фулхэм». В прошлой кампании он отметился 8 голами и 2 ассистами во всех турнирах, включая выступления за сборную Израиля.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявлял, что его клуб подаст в суд на «Тоттенхэм», если тот решится подписать Соломона без выплаты компенсации «горнякам».

EXCLUSIVE: Tottenham have reached verbal agreement with Manor Solomon, here we go! 🚨⚪️ #THFC



Deal in place as medical tests have been scheduled for next week.



Solomon agreed personal terms.



He’s joining Spurs as free agent — if all goes to plan with Shakhtar and FIFA rules. pic.twitter.com/VMfbmEvAa1