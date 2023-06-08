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  4. Шахтер пригрозил Тоттенхэму судом за подписание Соломона
Украина. Премьер лига
08 июня 2023, 17:37 |
1049
0

Шахтер пригрозил Тоттенхэму судом за подписание Соломона

В донецком клубе хотят получить деньги от трансфера израильтянина

08 июня 2023, 17:37 |
1049
0
Шахтер пригрозил Тоттенхэму судом за подписание Соломона
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал слухи о вероятном уходе в «Тоттенхэм» вингера «горняков» Манора Соломона, который сезон-2022/23 провел в АПЛ в рядах «Фулхэма».

«Я связался с Соломоном и его агентом и пригласил его вернуться в наш клуб. Я сказал: «Ты можешь играть все игры в Лиге чемпионов, ты будешь в стартовом составе», но он не хочет возвращаться, и я верю, что он останется в Англии. Куда он перейдет, я не знаю. В любом случае, если он окажется в «Тоттенхэме», мы в этом случае будем разбираться с «Тоттенхэмом» в суде. Все сводится к простой ситуации: звучит как необоснованное обогащение».

«Вы представляете, мы платим большие деньги за этого игрока, а в итоге «Тоттенхэм» получает его бесплатно? Это нечестно по отношению к нашему клубу. Мы обязательно пойдем в суд и будем бороться за себя».

«Хочу обратиться к тем клубам, которые пытаются подписать наших игроков без уплаты трансферной компенсации: «Шахтер» будет подавать иски о необоснованном обогащении против игроков или клубов, которые извлекли выгоду из этой ситуации. Мы считаем, что эти клубы, обогащающиеся за счет «Шахтера», будут обязаны выплатить компенсацию. Эти клубы должны понимать, что они делают, когда решают подписать наших игроков», - заявил Палкин.

Ранее английские СМИ сообщали, что Манор Соломон, контракт которого с «Шахтером» действует до 31 декабря, хотел бы продолжить выступать за «Фулхэм», несмотря на интерес к его персоне со стороны «Тоттенхэма».

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Сергей Палкин Манор Соломон Шахтер Донецк Тоттенхэм трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ Фулхэм
Источник ESPN
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