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  4. Манор Соломон собирается остаться в Фулхэме
Украина. Премьер лига
07 июня 2023, 17:52 |
526
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Манор Соломон собирается остаться в Фулхэме

Ранее сообщалось об интересе к израильтянину со стороны «Тоттенхэма»

07 июня 2023, 17:52 |
526
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Манор Соломон собирается остаться в Фулхэме
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон (слева) и Тете

23-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон, который сезон-2022/23 провел в «Фулхэме», намерен продлить свое пребывание в стане «дачников», несмотря на интерес к его персоне со стороны «Тоттенхэма».

Соломон имеет возможность самостоятельно решать вопрос о своем ближайшем будущем, так как ФИФА продлила разрешение для легионеров из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке.

Не исключено, что Соломон подпишет временное соглашение с «Фулхэмом» на полгода, после чего у него истечет контракт с «горняками» и он оформит постоянный договор с «дачниками». Также существует вариант, при котором лондонцы летом договорятся с «Шахтером» о полноценном трансфере, и тогда Манор станет футболистом «Фулхэма» на постоянной основе.

Сообщается, что некоторые известные экс-футболисты из Израиля порекомендовали Соломону не идти в «Тоттенхэм», а продолжить выступления за «Фулхэм». В частности, такой совет Манору дал Йосси Бенаюн.

В сезоне-2022/23 Соломон провел за «Фулхэм» 24 матча, в которых отличился 5 забитыми мячами.

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Манор Соломон Фулхэм Тоттенхэм Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы
Источник HammyEnd.com
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Gargantua
если не перейдет в Тотнем, могут обвинить в антисемитизме ) 
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