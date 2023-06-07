Манор Соломон собирается остаться в Фулхэме

23-летний вингер «Шахтера» Манор Соломон, который сезон-2022/23 провел в «Фулхэме», намерен продлить свое пребывание в стане «дачников», несмотря на интерес к его персоне со стороны «Тоттенхэма».

Соломон имеет возможность самостоятельно решать вопрос о своем ближайшем будущем, так как ФИФА продлила разрешение для легионеров из УПЛ переходить в другие клубы в одностороннем порядке.

Не исключено, что Соломон подпишет временное соглашение с «Фулхэмом» на полгода, после чего у него истечет контракт с «горняками» и он оформит постоянный договор с «дачниками». Также существует вариант, при котором лондонцы летом договорятся с «Шахтером» о полноценном трансфере, и тогда Манор станет футболистом «Фулхэма» на постоянной основе.

Сообщается, что некоторые известные экс-футболисты из Израиля порекомендовали Соломону не идти в «Тоттенхэм», а продолжить выступления за «Фулхэм». В частности, такой совет Манору дал Йосси Бенаюн.

В сезоне-2022/23 Соломон провел за «Фулхэм» 24 матча, в которых отличился 5 забитыми мячами.