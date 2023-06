ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли, с которым вел переговоры Шахтер, возглавил Ниццу

34-летний итальянский специалист Франческо Фариоли стал новым главным тренером французской «Ниццы».

Переговоры между сторонами, о которых сообщалось несколько дней назад, увенчались успехом. Подробности заключенного контракта не афишируются.

Ранее Франческо Фариоли интересовался «Шахтер», который даже вел переговоры о назначении итальянца на пост главного тренера, однако из-за позиции семьи специалист отказался от возможности возглавить «горняков».

🇮🇹 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐨𝐥𝐢 is the new #OGCNice first-team manager.



The full announcement 👉 https://t.co/XQRxSol8tI pic.twitter.com/rqm7J9YEHG