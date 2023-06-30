ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли, с которым вел переговоры Шахтер, возглавил Ниццу

34-летний итальянский специалист Франческо Фариоли стал новым главным тренером французской «Ниццы».

Переговоры между сторонами, о которых сообщалось несколько дней назад, увенчались успехом. Подробности заключенного контракта не афишируются.

Ранее Франческо Фариоли интересовался «Шахтер», который даже вел переговоры о назначении итальянца на пост главного тренера, однако из-за позиции семьи специалист отказался от возможности возглавить «горняков».