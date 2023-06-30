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Франция
30 июня 2023, 20:57 | Обновлено 30 июня 2023, 21:53
392
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли, с которым вел переговоры Шахтер, возглавил Ниццу

Последователя Де Дзерби в стане «горняков» не будет

30 июня 2023, 20:57 | Обновлено 30 июня 2023, 21:53
392
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли, с которым вел переговоры Шахтер, возглавил Ниццу
ogcnice.com. Франческо Фариоли

34-летний итальянский специалист Франческо Фариоли стал новым главным тренером французской «Ниццы».

Переговоры между сторонами, о которых сообщалось несколько дней назад, увенчались успехом. Подробности заключенного контракта не афишируются.

Ранее Франческо Фариоли интересовался «Шахтер», который даже вел переговоры о назначении итальянца на пост главного тренера, однако из-за позиции семьи специалист отказался от возможности возглавить «горняков».

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Франческо Фариоли Ницца назначение тренера Шахтер Донецк
Источник ФК Ницца
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