Шахтер может возглавить 34-летний итальянец Фариоли

Донецкий «Шахтер», как и сообщалось, действительно интересуется услугами молодого итальянского специалиста, который может заменить во главе команды хорвата Игора Йовичевича.

По информации Sport.ua, «горняки» проявляют интерес к 34-летнему специалисту Франческо Фариоли, который в настоящий момент сидит без работы.

Фариоли начинал тренерскую карьеру в 2009 году в качестве тренера вратарей. В 2017-м специалист вошел в штаб Роберто Де Дзерби в «Беневенто», а затем два года работал с этим специалистом в «Сассуоло».

В августе 2020 года Фариоли принял приглашение стать ассистентом главного тренера турецкого «Аланьяспора», а уже через год самостоятельно возглавил «Карагюмрюк».

С конца 2021-го по февраль 2023-го Фариоли работал главным тренером «Аланьяспора». Эту команду в минувшем чемпионате итальянский тренер привел к финишу на пятом месте, а в сезоне-2022/23 «Аланьяспор» оказался уже на 15-й строчке, хотя концовку сезона провел без Фариоли.

Впрочем, по нашей информации, «Шахтер» не является единственным вариантом продолжения карьеры для Фариоли. Прямо сейчас у итальянца есть предложения из Турции, Италии и Шотландии.