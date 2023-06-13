Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Источник: Шахтер ведет переговоры с ван Леувеном и еще двумя иностранцами
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 18:45 |
1458
4

Источник: Шахтер ведет переговоры с ван Леувеном и еще двумя иностранцами

Виктор Вацко рассказал о ситуации

13 июня 2023, 18:45 |
1458
4
Источник: Шахтер ведет переговоры с ван Леувеном и еще двумя иностранцами
ФК Заря. Патрик ван Леувен

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» ведет переговоры с тремя наставниками, которые должны заменить Игора Йовичевича.

Главным фаворитом считается тренер «Зари» Патрик ван Леувен, а еще двумя специалистами Вацко назвал «молодых итальянца и нидерландца до 40 лет», но фамилии не назвал.

Однако ван Леувен пока фаворит, учитывая, что он готов и дальше работать в Украине, несмотря на войну.

При этом клуб официально все еще не сообщил об увольнении Йовичевича.

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Шахтер Донецк Виктор Вацко Игор Йовичевич Заря Луганск Патрик ван Леувен
Источник Вацко Live
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Комментарии 4
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Illiashenko Andriy
- Півні. Зоря постійно знаходить якісних тренерів... Вернидуб, Скрипник, ван Леувен, і після кожного сезона кожного з них намагалися вкрасти у Зорі. Недолугі алігархи чи будуть ще пропозиції, чи ідеї сприводу тренера, а не послабляти свого прямого конкурента за кошт платників податків.
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+2
Алекс днепр
Первый круг шахтер еще сносно отыграл за счет игрв которую.успел поставить ле дзерби .После зимнего ререрыва шахтер вообще сдал .игры не было никакой .бей беги .Гордиться что выиграли чемпионат украины без никакой игры за счет судей вароа проплаченных соперников днепра это стыдно .Нужен тренер тактик поэтому в списке голландцв и итальянцы 
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0
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Gargantua
Комментатор Виктор Вацко сообщил, что между генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным и главным тренером «Зари» Патриком ван Леувеном несколько недель назад состоялась встреча.«Главной кандидатурой на должность главного тренера «Шахтера» на данный момент является Патрик ван Леувен.Его дружеская встреча с генеральным директором «Шахтера» Сергеем Палкиным в киевской резиденции горняков в отеле «Опера» несколько недель назад и дала много информации для размышления всем.Очень много людей, в том числе и команда, видели ван Леувена в отеле в компании Палкина. После этого и поднялось это цунами слухов», — сказал Вацко.
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