Источник: Шахтер ведет переговоры с ван Леувеном и еще двумя иностранцами

По информации журналиста Виктора Вацко, «Шахтер» ведет переговоры с тремя наставниками, которые должны заменить Игора Йовичевича.

Главным фаворитом считается тренер «Зари» Патрик ван Леувен, а еще двумя специалистами Вацко назвал «молодых итальянца и нидерландца до 40 лет», но фамилии не назвал.

Однако ван Леувен пока фаворит, учитывая, что он готов и дальше работать в Украине, несмотря на войну.

При этом клуб официально все еще не сообщил об увольнении Йовичевича.