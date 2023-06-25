Фариоли, который интересен Шахтеру, провел переговоры с Ниццей

34-летний итальянский главный тренер Франческо Фариоли, с которым по информации Sport.ua ранее на предмет сотрудничества контактировало руководство «Шахтера», может получить работу во французской Лиге 1.

Переговоры с Фариоли провела «Ницца», ныне пребывающая в поисках нового главного тренера.

Никаких подробностей общения итальянца с представителями «Ниццы» в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что переговорить с Фариоли на предмет потенциального сотрудничества также планирует итальянская «Сампдория».