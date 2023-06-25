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  4. Фариоли, который интересен Шахтеру, провел переговоры с Ниццей
Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 21:36 |
620
0

Фариоли, который интересен Шахтеру, провел переговоры с Ниццей

Итальянский тренер может возглавить команду французской Лиги 1

25 июня 2023, 21:36 |
620
0
Фариоли, который интересен Шахтеру, провел переговоры с Ниццей
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Фариоли

34-летний итальянский главный тренер Франческо Фариоли, с которым по информации Sport.ua ранее на предмет сотрудничества контактировало руководство «Шахтера», может получить работу во французской Лиге 1.

Переговоры с Фариоли провела «Ницца», ныне пребывающая в поисках нового главного тренера.

Никаких подробностей общения итальянца с представителями «Ниццы» в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что переговорить с Фариоли на предмет потенциального сотрудничества также планирует итальянская «Сампдория».

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Франческо Фариоли Шахтер Донецк Ницца назначение тренера
Источник Fotomac
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