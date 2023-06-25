Фариоли, который интересен Шахтеру, провел переговоры с Ниццей
Итальянский тренер может возглавить команду французской Лиги 1
34-летний итальянский главный тренер Франческо Фариоли, с которым по информации Sport.ua ранее на предмет сотрудничества контактировало руководство «Шахтера», может получить работу во французской Лиге 1.
Переговоры с Фариоли провела «Ницца», ныне пребывающая в поисках нового главного тренера.
Никаких подробностей общения итальянца с представителями «Ниццы» в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что переговорить с Фариоли на предмет потенциального сотрудничества также планирует итальянская «Сампдория».
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