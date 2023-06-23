Сампдория проведет переговоры с тренером, с которым контактирует Шахтер

Итальянская «Сампдория» ведет поиски нового главного тренера для команды, которая в следующем сезоне возьмет старт в Серии В.

Руководство генуэзского клуба хотело бы видеть во главе команды 45-летнего Фабио Гроссо, с которым активно контактирует, однако не факт, что стороны все-таки смогут договориться.

На этот случай в «Сампдории» хотят перестраховаться, и в ближайшие выходные планируют провести переговоры с 34-летним Франческо Фариоли.

Ранее Sport.ua сообщал, что Фариоли может возглавить «Шахтер», однако мы также отмечали, что у тренера есть варианты по трудоустройству в Турции, Италии и Шотландии. Впоследствии в отечественных СМИ появились сведения, что итальянец якобы отказался от возможности поработать с чемпионом Украины из-за позиции семьи.