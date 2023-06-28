Источник: Челси подпишет 18-летнего вингера из Сантоса за 15 миллионов евро
Анжело будет выступать за лондонский клуб до 2029 года
Лондонский футбольный клуб «Челси» подпишет 18-летнего бразильского вингера Анжело из «Сантоса».
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, контракт с футболистом будет рассчитан до 2029 года.
Анжело выступает за бразильский «Сантос» с 2020 года. За это время он провел 67 матчей, в которых отметился 3 голами.
Chelsea have agreed €15m fee for 2004 talented Brazilian striker Ângelo, here we go! 🔵🇧🇷 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023
Ângelo agreed personal terms on a deal until 2029. He’ll start pre season at Chelsea then possible loan.
ℹ️ Barça clause: they’ve 48h to match Chelsea bid — but they will NOT do it. pic.twitter.com/CtI4zLlcst
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