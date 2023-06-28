Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Челси подпишет 18-летнего вингера из Сантоса за 15 миллионов евро
Англия
28 июня 2023, 21:39 |
585
0

Источник: Челси подпишет 18-летнего вингера из Сантоса за 15 миллионов евро

Анжело будет выступать за лондонский клуб до 2029 года

28 июня 2023, 21:39 |
585
0
Источник: Челси подпишет 18-летнего вингера из Сантоса за 15 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анжело

Лондонский футбольный клуб «Челси» подпишет 18-летнего бразильского вингера Анжело из «Сантоса».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, контракт с футболистом будет рассчитан до 2029 года.

Анжело выступает за бразильский «Сантос» с 2020 года. За это время он провел 67 матчей, в которых отметился 3 голами.

По теме:
Ювентус готов продать Погба летом
ОФИЦИАЛЬНО. От Мудрика к Зинченко. Хаверц – игрок лондонского Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Ахли сообщил о подписании голкипера Эдуара Менди
Анжело Челси Сантос трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Футбол | 28 июня 2023, 00:35 0
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте

Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Футбол | 28 июня 2023, 10:36 6
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»

Специалист – об упущенной победе команды Руслана Ротаня над «Красной Фурией»

Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Футбол | 28.06.2023, 17:24
Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Интер рассматривает Трубина как замену Онана
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Футбол | 27.06.2023, 23:37
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Футбол | 28.06.2023, 21:10
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 15
Футбол
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 41
Футбол
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
26.06.2023, 22:40 2
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
26.06.2023, 19:37 3
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем