Источник: Челси подпишет 18-летнего вингера из Сантоса за 15 миллионов евро

Лондонский футбольный клуб «Челси» подпишет 18-летнего бразильского вингера Анжело из «Сантоса».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, контракт с футболистом будет рассчитан до 2029 года.

Анжело выступает за бразильский «Сантос» с 2020 года. За это время он провел 67 матчей, в которых отметился 3 голами.