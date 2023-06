Источник: Челси подписал контракт с сенегальским форвардом на 8 лет

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал 22-летнего сенегальского форварда Николаса Джексона.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, контракт рассчитан до 2031 года.

Игрок покинул испанский «Вильярреал», за который выступал с 2021 года. Сумма сделки – 37 миллионов евро. Это больше, чем отступные в его соглашении с испанцами, однако «Челси» договорился о более удобных сроках выплат. Сообщается, что игрок уже прошел медицинский осмотр.

В прошлом сезоне Джексон отметился 13 голами и 5 результативными передачами в 36 матчах.

