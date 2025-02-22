Украина. Первая лига22 февраля 2025, 02:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:53
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Металлург покинул вратарь, ранее выставленный на трансфер
Голкипер Андрей Следзевский стал свободным агентом
22 февраля 2025, 02:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:53
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Запорожский «Металлург» покинул голкипер Андрей Следзевский и получил статус свободного агента.
24-летний голкипер входил в число игроков, ранее выставленных запорожским клубом на трансфер.
К нему уже есть определенный интерес со стороны клубов ПФЛ и любительских команд, сообщает журналист Дмитрий Венков.
В этом сезоне Следзевский принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола.
Ранее запорожскую команду покинул полузащитник Денис Курилец.
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