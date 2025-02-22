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Украина. Первая лига
22 февраля 2025, 02:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:53
33
0

Металлург покинул вратарь, ранее выставленный на трансфер

Голкипер Андрей Следзевский стал свободным агентом

22 февраля 2025, 02:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:53
33
0
Металлург покинул вратарь, ранее выставленный на трансфер
ФК Металлург. Андрей Следзевский

Запорожский «Металлург» покинул голкипер Андрей Следзевский и получил статус свободного агента.

24-летний голкипер входил в число игроков, ранее выставленных запорожским клубом на трансфер.

К нему уже есть определенный интерес со стороны клубов ПФЛ и любительских команд, сообщает журналист Дмитрий Венков.

В этом сезоне Следзевский принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола.

Ранее запорожскую команду покинул полузащитник Денис Курилец.

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Металлург Запорожье трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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