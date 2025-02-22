Металлург покинул вратарь, ранее выставленный на трансфер

Запорожский «Металлург» покинул голкипер Андрей Следзевский и получил статус свободного агента.

24-летний голкипер входил в число игроков, ранее выставленных запорожским клубом на трансфер.

К нему уже есть определенный интерес со стороны клубов ПФЛ и любительских команд, сообщает журналист Дмитрий Венков.

В этом сезоне Следзевский принял участие в двух матчах, в которых пропустил три гола.

Ранее запорожскую команду покинул полузащитник Денис Курилец.