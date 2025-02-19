Украина. Первая лига19 февраля 2025, 02:34 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:04
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Хавбек покинул запорожский Металлург и будет играть за аматоров
Денис Курилец полгода будет выступать за Полесье Ставки
19 февраля 2025, 02:34 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:04
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Півзахисник Денис Курилець залишив клуб «Металург» Запоріжжя у статусі вільного агента.
Найближчі півроку він проведе у складі «Полісся» Ставки – аматорського клубу з Житомирської області.
Про цей перехід повідомив футбольний журналіст Дмитро Вєнков.
Не виключено, що клуб «Полісся» Ставки наступного сезону набуде статусу професійного клубу та виступатиме у Другій лізі.
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