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  4. Гарри Кейн готов продолжить карьеру в немецком гранде. Там готовят €100 млн
Англия
26 июня 2023, 23:41 | Обновлено 26 июня 2023, 23:55
605
2

Гарри Кейн готов продолжить карьеру в немецком гранде. Там готовят €100 млн

Форвард «Тоттенхэма» отдает предпочтение немецкой «Баварии»

26 июня 2023, 23:41 | Обновлено 26 июня 2023, 23:55
605
2
Гарри Кейн готов продолжить карьеру в немецком гранде. Там готовят €100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Звездный форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов продолжить карьеру в немецкой «Баварии», победителе Бундеслиги.

Контракт Кейна со «шпорами» заканчивается летом 2024 года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Кейн стал главной трансферной целью «Баварии».

Переговоры проходят сложно, но «Бавария» получила сигнал от Кейна, что мюнхенская команда является для него предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Боссы «Баварии» планируют следующие шаги и с оптимизмом смотрят на возможную сделку, готовя для трансфера сумму под 100 млн евро.

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Тоттенхэм трансферы Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Флориан Плеттенберг
Источник Twitter
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Yura Юрий
что то мне подсказывает, что кроме Премьер лиги он не заиграет...
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