Гарри Кейн готов продолжить карьеру в немецком гранде. Там готовят €100 млн
Форвард «Тоттенхэма» отдает предпочтение немецкой «Баварии»
Звездный форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов продолжить карьеру в немецкой «Баварии», победителе Бундеслиги.
Контракт Кейна со «шпорами» заканчивается летом 2024 года.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Кейн стал главной трансферной целью «Баварии».
Переговоры проходят сложно, но «Бавария» получила сигнал от Кейна, что мюнхенская команда является для него предпочтительным вариантом продолжения карьеры.
Боссы «Баварии» планируют следующие шаги и с оптимизмом смотрят на возможную сделку, готовя для трансфера сумму под 100 млн евро.
News #Kane: Internally and after new rounds, he‘s the top striker transfer target now.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2023
➡️ Still difficult but #FCBayern got the signal from Kane that Bayern is his preferred destination. #COYS
Bayern bosses, planning the next steps now. Bayern optimistic to get Kane for less… pic.twitter.com/9zOi3MHBYN
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