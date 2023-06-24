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  4. Бавария включилась в гонку за Кейном. Клуб контактирует с игроком
Германия
24 июня 2023, 17:11 | Обновлено 24 июня 2023, 18:28
389
0

Бавария включилась в гонку за Кейном. Клуб контактирует с игроком

Куда перейдет игрок?

24 июня 2023, 17:11 | Обновлено 24 июня 2023, 18:28
389
0
Бавария включилась в гонку за Кейном. Клуб контактирует с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

По информации немецких СМИ, «Бавария» в поисках центрфорварда снова вернулась к варианту с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

Клуб контактирует с игроком, чей контракт завершается через год. Сам Кейн пока публично не выражал готовность покинуть лондонскую команду, но и новый договор не подписывает.

При этом на бомбардира, кроме «Баварии», претендуют «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Реал», с которыми «Баварии» будет сложно конкурировать, хотя мюнхенцы после ухода Роберта Левандовски не могут найти ведущего форварда.

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Источник Kicker
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