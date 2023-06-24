Бавария включилась в гонку за Кейном. Клуб контактирует с игроком

По информации немецких СМИ, «Бавария» в поисках центрфорварда снова вернулась к варианту с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

Клуб контактирует с игроком, чей контракт завершается через год. Сам Кейн пока публично не выражал готовность покинуть лондонскую команду, но и новый договор не подписывает.

При этом на бомбардира, кроме «Баварии», претендуют «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Реал», с которыми «Баварии» будет сложно конкурировать, хотя мюнхенцы после ухода Роберта Левандовски не могут найти ведущего форварда.