Германия24 июня 2023, 17:11 | Обновлено 24 июня 2023, 18:28
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Бавария включилась в гонку за Кейном. Клуб контактирует с игроком
Куда перейдет игрок?
24 июня 2023, 17:11 | Обновлено 24 июня 2023, 18:28
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По информации немецких СМИ, «Бавария» в поисках центрфорварда снова вернулась к варианту с нападающим «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
Клуб контактирует с игроком, чей контракт завершается через год. Сам Кейн пока публично не выражал готовность покинуть лондонскую команду, но и новый договор не подписывает.
При этом на бомбардира, кроме «Баварии», претендуют «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Реал», с которыми «Баварии» будет сложно конкурировать, хотя мюнхенцы после ухода Роберта Левандовски не могут найти ведущего форварда.
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