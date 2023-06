ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал контракт с молодым футболистом из Ямайки

Английский клуб «Челси» официально подписал контракт с форвардом Дужуаном Ричардсом из Ямайки.

Нападающий выступает за молодежную команду ямайского клуба «Финикс Академи».

футболист присоединится к лондонскому клубу в ноябре 2023 года, когда ему исполнится 18 лет.

Ричардс уже сыграл три матча за взрослую сборную Ямайки и включен в заявку команды на Золотой кубок КОНКАКАФ 2023.

Chelsea Football Club have completed the signing of Jamaica international Dujuan ‘Whisper’ Richards, who will join the club next season following his 18th birthday. ✍️