Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме

23 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Первая сеяная соревнований Барбора Крейчикова уверенно обыграла Линду Фругвиртову в двух сетах.

Вторая сеяная Алена Остапенко совершила невероятный камбек. В матче против Магдалены Френх латвийка проигрывала 4:6, 0:4 (30:40), но смогла вернуться в игру и выиграть поединок.

WTA 250 Бирмингем. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [1] – Линда Фругвиртова – 6:3, 6:2

Чжу Линь – Ребекка Марино – 4:6, 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Хэрриет Дарт – Анастасия Потапова [4] – 6:4, 3:6, 4:6

Магдалена Френх – Алена Остапенко [2] – 6:4, 5:7, 2:6

WTA 250 Бирмингем. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова [1] – Чжу Линь

Анастасия Потапова [4] – Алена Остапенко [2]

