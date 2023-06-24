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  4. Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
WTA
24 июня 2023, 04:15 |
232
0

Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме

Крейчикова уверенно обыграла Фругвиртову

24 июня 2023, 04:15 |
232
0
Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

23 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Первая сеяная соревнований Барбора Крейчикова уверенно обыграла Линду Фругвиртову в двух сетах.

Вторая сеяная Алена Остапенко совершила невероятный камбек. В матче против Магдалены Френх латвийка проигрывала 4:6, 0:4 (30:40), но смогла вернуться в игру и выиграть поединок.

WTA 250 Бирмингем. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [1] – Линда Фругвиртова – 6:3, 6:2
Чжу Линь – Ребекка Марино – 4:6, 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Хэрриет Дарт – Анастасия Потапова [4] – 6:4, 3:6, 4:6
Магдалена Френх – Алена Остапенко [2] – 6:4, 5:7, 2:6

WTA 250 Бирмингем. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова [1] – Чжу Линь
Анастасия Потапова [4] – Алена Остапенко [2]

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Барбора Крейчикова Линда Фругвиртова Чжу Линь Ребекка Марино Хэрриет Дарт Анастасия Потапова Магдалена Френх Алена Остапенко WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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