Суперкамбек Остапенко. Стали известны полуфиналистки турнира в Бирмингеме
Крейчикова уверенно обыграла Фругвиртову
23 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
Первая сеяная соревнований Барбора Крейчикова уверенно обыграла Линду Фругвиртову в двух сетах.
Вторая сеяная Алена Остапенко совершила невероятный камбек. В матче против Магдалены Френх латвийка проигрывала 4:6, 0:4 (30:40), но смогла вернуться в игру и выиграть поединок.
WTA 250 Бирмингем. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова [1] – Линда Фругвиртова – 6:3, 6:2
Чжу Линь – Ребекка Марино – 4:6, 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
Хэрриет Дарт – Анастасия Потапова [4] – 6:4, 3:6, 4:6
Магдалена Френх – Алена Остапенко [2] – 6:4, 5:7, 2:6
WTA 250 Бирмингем. Пары 1/2 финала
Барбора Крейчикова [1] – Чжу Линь
Анастасия Потапова [4] – Алена Остапенко [2]
Semifinals are set in Birmingham 👀— wta (@WTA) June 23, 2023
[1] Krejcikova vs. Zhu
Potapova vs. [2] Ostapenko#RothesayClassic pic.twitter.com/WORjZlhq0e
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рубен Невеш перебрался в Саудовскую Аравию
Пока тренировочным процессом будет руководить Александр Чижов