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  4. Алькарас обыграл Димитрова. Определены полуфиналисты турнира в Лондоне
ATP
24 июня 2023, 03:45 |
27
0

Алькарас обыграл Димитрова. Определены полуфиналисты турнира в Лондоне

Карлос сыграет против Корды, Де Минаур встретится с Руне

24 июня 2023, 03:45 |
27
0
Алькарас обыграл Димитрова. Определены полуфиналисты турнира в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

23 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания).

Первый сеяный и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас в двух сетах обыграл Григора Димитрова. Далее Карлитос встретится с Себастьяном Кордой, который выиграл у Кэмерона Норри.

Второй сеяный Хольгер Руне в двух партиях обыграл Лоренцо Музетти. В полуфинале соревнований датчанин встретится с Алексом Де Минауром, который выиграл у Адриана Маннарино.

ATP 500 Лондон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров – 6:4, 6:4
Себастьян Корда – Кэмерон Норри [5] – 6:4, 7:6 (7:1)

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [7] – Адриан Маннарино – 6:4, 4:6, 6:4
Лоренцо Музетти [6] – Хольгер Руне [2] – 4:6, 5:7

ATP 500 Лондон. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Себастьян Корда
Алекс де Минаур – Хольгер Руне [2]

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ATP Лондон Карлос Алькарас (теннисист) Григор Димитров Себастьян Корда Кэмерон Норри Алекс де Минаур Адриан Маннарино Лоренцо Музетти Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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