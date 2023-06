Алькарас обыграл Димитрова. Определены полуфиналисты турнира в Лондоне

23 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания).

Первый сеяный и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас в двух сетах обыграл Григора Димитрова. Далее Карлитос встретится с Себастьяном Кордой, который выиграл у Кэмерона Норри.

Второй сеяный Хольгер Руне в двух партиях обыграл Лоренцо Музетти. В полуфинале соревнований датчанин встретится с Алексом Де Минауром, который выиграл у Адриана Маннарино.

ATP 500 Лондон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров – 6:4, 6:4

Себастьян Корда – Кэмерон Норри [5] – 6:4, 7:6 (7:1)

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [7] – Адриан Маннарино – 6:4, 4:6, 6:4

Лоренцо Музетти [6] – Хольгер Руне [2] – 4:6, 5:7

ATP 500 Лондон. Пары 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Себастьян Корда

Алекс де Минаур – Хольгер Руне [2]

Alcaraz (20)

Korda (22)

De Minaur (24)

Rune (20)



