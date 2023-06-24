Алькарас обыграл Димитрова. Определены полуфиналисты турнира в Лондоне
Карлос сыграет против Корды, Де Минаур встретится с Руне
23 июня состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания).
Первый сеяный и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас в двух сетах обыграл Григора Димитрова. Далее Карлитос встретится с Себастьяном Кордой, который выиграл у Кэмерона Норри.
Второй сеяный Хольгер Руне в двух партиях обыграл Лоренцо Музетти. В полуфинале соревнований датчанин встретится с Алексом Де Минауром, который выиграл у Адриана Маннарино.
ATP 500 Лондон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров – 6:4, 6:4
Себастьян Корда – Кэмерон Норри [5] – 6:4, 7:6 (7:1)
Нижняя часть сетки
Алекс де Минаур [7] – Адриан Маннарино – 6:4, 4:6, 6:4
Лоренцо Музетти [6] – Хольгер Руне [2] – 4:6, 5:7
ATP 500 Лондон. Пары 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Себастьян Корда
Алекс де Минаур – Хольгер Руне [2]
Alcaraz (20)— Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2023
Korda (22)
De Minaur (24)
Rune (20)
It's an all under-25 Semi-Finals day at #cinchChampionships 🍿 pic.twitter.com/yJTjNQm355
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