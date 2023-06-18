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  4. ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
Англия
18 июня 2023, 14:38 | Обновлено 18 июня 2023, 14:39
4834
2

ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией

Лондонский клуб внимательно следит за своими футболистами

18 июня 2023, 14:38 | Обновлено 18 июня 2023, 14:39
4834
2
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
УАФ. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» отреагировал на результативное выступление Михаила Мудрика в матче 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными и Северной Македонии (3:2).

«Два ассиста от Миши в этот вечер», – написала пресс-служба «Челси» в твиттере, добавив эмодзи аплодисментов.

Отмтеим, что в той встрече Михаил отметился 2 ассистами: вначале он отдал голевую передачу на Ефима Коноплю на 67-й минуте, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова (83-я минута), чей гол принес победу украинцам на выезде.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина Челси
Источник Sport.ua
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Дуже гарна форма від жоми у нас зараз 👍 
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