ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
Лондонский клуб внимательно следит за своими футболистами
Лондонский «Челси» отреагировал на результативное выступление Михаила Мудрика в матче 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными и Северной Македонии (3:2).
«Два ассиста от Миши в этот вечер», – написала пресс-служба «Челси» в твиттере, добавив эмодзи аплодисментов.
Отмтеим, что в той встрече Михаил отметился 2 ассистами: вначале он отдал голевую передачу на Ефима Коноплю на 67-й минуте, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова (83-я минута), чей гол принес победу украинцам на выезде.
Two assists for Misha last night! 🇺🇦👏 pic.twitter.com/4zxuAu9sZD— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 17, 2023
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