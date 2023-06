ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией

Лондонский «Челси» отреагировал на результативное выступление Михаила Мудрика в матче 3-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными и Северной Македонии (3:2).

«Два ассиста от Миши в этот вечер», – написала пресс-служба «Челси» в твиттере, добавив эмодзи аплодисментов.

Отмтеим, что в той встрече Михаил отметился 2 ассистами: вначале он отдал голевую передачу на Ефима Коноплю на 67-й минуте, а затем ассистировал на Виктора Цыганкова (83-я минута), чей гол принес победу украинцам на выезде.

Two assists for Misha last night! 🇺🇦👏 pic.twitter.com/4zxuAu9sZD