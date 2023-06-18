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18 июня 2023, 13:50 | Обновлено 18 июня 2023, 13:56
843
1

ВИДЕО. Спас от поражения. Денис Костышин забил эффектный гол в USL

25-летний украинец помог своей команде вырвать ничью

18 июня 2023, 13:50 | Обновлено 18 июня 2023, 13:56
843
1
ВИДЕО. Спас от поражения. Денис Костышин забил эффектный гол в USL
ФК Эль-Пасо Локомотив. Денис Костышин

В поединке 15-го тура регулярного чемпионата USL «Эль-Пасо Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Тампа-Бэй Раудис» со счетом 1:1.

Украинский хавбек Денис Костышин вышел в стартовом составе хозяев поля и сравнял счет на 63 минуте, поразив ворота соперников эффектным дальним ударом. Спустя 4 минуты 25-летний украинец был заменен.

Для Дениса Костышина этот гол стал четвертым в этом сезоне USL. Также на счету украинца две голевые передачи в 15 матчах первенства.

«Эль-Пасо» набрал 30 очков и единолично лидирует в турнирной таблице американской лиги USL Западной конференции, опережая на 1 балл «Сакраменто Репаблик».

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Денис Костышин видео голов и обзор USL Эль-Пасо Локомотив
Источник Sport.ua
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sadandr
У них поле бейсбольне перероблене...
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