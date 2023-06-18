ВИДЕО. Спас от поражения. Денис Костышин забил эффектный гол в USL
25-летний украинец помог своей команде вырвать ничью
В поединке 15-го тура регулярного чемпионата USL «Эль-Пасо Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Тампа-Бэй Раудис» со счетом 1:1.
Украинский хавбек Денис Костышин вышел в стартовом составе хозяев поля и сравнял счет на 63 минуте, поразив ворота соперников эффектным дальним ударом. Спустя 4 минуты 25-летний украинец был заменен.
Для Дениса Костышина этот гол стал четвертым в этом сезоне USL. Также на счету украинца две голевые передачи в 15 матчах первенства.
«Эль-Пасо» набрал 30 очков и единолично лидирует в турнирной таблице американской лиги USL Западной конференции, опережая на 1 балл «Сакраменто Репаблик».
Denys Kostyshyn with the 𝙘𝙪𝙧𝙡𝙚𝙧! 💫@eplocomotivefc has tied it up! 🍿#ELPvTBR pic.twitter.com/jPiolXAaJF— USL Championship (@USLChampionship) June 18, 2023
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