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04 июня 2023, 10:35 | Обновлено 04 июня 2023, 10:54
657
0

ВИДЕО. Денис Костышин снова забил победный гол за Эль-Пасо в матче USL

Украинский футболист принес своей команде победу у чемпионате

04 июня 2023, 10:35 | Обновлено 04 июня 2023, 10:54
657
0
ВИДЕО. Денис Костышин снова забил победный гол за Эль-Пасо в матче USL
ФК Эль-Пасо Локомотив

В ночь на 4 июня состоялся матч очередного тура в USL (вторая по силе лига в США) между клубами «Нью-Мексико Юнайтед» и «Эль-Пасо Локомотив». Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в ворота «Нью-Мексико Юнайтед» на 71-й минуте оформил украинец Денис Костышин.

В текущем сезоне Костышин провел 12 матчей в футболке «Эль-Пасо Локомотив», в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

«Эль-Пасо Локомотив» после 12 сыгранных матчей отстает от лидера Западной конференции на 3 очка, но имеет игру в запасе.

USL

«Нью-Мексико Юнайтед» – «Эль-Пасо Локомотив» – 0:1
Гол: Костышин (71)

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Денис Костышин видео голов и обзор USL Эль-Пасо Локомотив
Источник Sport.ua
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