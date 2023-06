ВИДЕО. Денис Костышин снова забил победный гол за Эль-Пасо в матче USL

В ночь на 4 июня состоялся матч очередного тура в USL (вторая по силе лига в США) между клубами «Нью-Мексико Юнайтед» и «Эль-Пасо Локомотив». Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в ворота «Нью-Мексико Юнайтед» на 71-й минуте оформил украинец Денис Костышин.

В текущем сезоне Костышин провел 12 матчей в футболке «Эль-Пасо Локомотив», в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

«Эль-Пасо Локомотив» после 12 сыгранных матчей отстает от лидера Западной конференции на 3 очка, но имеет игру в запасе.

USL

«Нью-Мексико Юнайтед» – «Эль-Пасо Локомотив» – 0:1

Гол: Костышин (71)

Denys Kostyshyn makes the breakthrough for @eplocomotivefc in the Derby del Camino Real! 🚂#NMvELP pic.twitter.com/HV084dexDW