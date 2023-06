ОФИЦИАЛЬНО. Коуч, который подозревался в изнасиловании, снова возглавил США

49-летний американский специалист Грегг Берхалтер вернулся на пост главного тренера сборной США.

Новый контракт коуча рассчитан до 2026 года. Он проведет ЧМ-2026 вместе с американской командой.

В январе 2023 года Берхалтера был отстранен с поста главного тренера сборной США из-за подозрений в изнасиловании. Во время ЧМ-2022 по футболу в Катаре в федерацию футбола США поступило сообщение о том, что якобы был случай насилия со стороны Берхалтера в отношении будущей жены в 1991 году. Для расследования даже была нанята юридическая фирма. Временно исполняющим обязанности главного тренера в то время стал помощник Берхалтера – Энтони Хадсон.

