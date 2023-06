Винус вернулась спустя 5 месяцев и проиграла матч. Серена была на трибунах

Американская теннисистка Винус Уильямс (№696 WTA) вернулась у Тур, сыграв на турнире WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

В матче первого раунда 42-летняя американка в трех сетах проигралаа Селин Наеф из Швейцарии (№202 WTA). За ходом матча с трибун наблюдала Серена Уильямс.

Хертогенбос. Первый круг

Винус Уильямс (США) – Селин Наеф (Швейцария) – 6:3, 6:7(3), 2:6

В следующем раунде соревнований Наеф сыграет против восьмой сеяной американки Кэти Макнелли.

Отметим, что это был первый матч Винус после того, как она получила травму на соревнованиях WTA 250 в Окленде в самом начале сезона.

One to remember 💜



Celine Naef secures her first-ever win on the Hologic WTA Tour with her win over Williams, 3-6, 7-6(3), 6-2!#LibemaOpen pic.twitter.com/yKLF3wWMey