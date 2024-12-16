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  4. Винстрик из 12 матчей. Определена чемпионка последнего турнира WTA в 2024
WTA
16 декабря 2024, 03:22 |
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Винстрик из 12 матчей. Определена чемпионка последнего турнира WTA в 2024

Виктория Голубич в двух сетах переиграла Селин Наеф в финале соревнований в Лиможе

16 декабря 2024, 03:22 |
50
0
Винстрик из 12 матчей. Определена чемпионка последнего турнира WTA в 2024
Instagram. Виктория Голубич и Селин Наеф

15 декабря завершился турнир WTA 125 в Лиможе (Франция), который проходил на закрытых хардовых кортах.

В финальном матче швейцарская теннисистка Виктория Голубич (WTA 119) в двух сетах переиграла свою соотечественницу Селин Наеф (WTA 181) за 1 час и 47 минут.

WTA 125 Лимож. Хард в помещении. Финал

Селин Наеф (Швейцария) – Виктория Голубич (Швейцария) [7] – 5:7, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Голубич выиграла 12-й матч и 2-й трофей подряд. В начале ноября она стала чемпионкой соревнований WTA 250 в Цзюцзяне (Китай), после чего принесла своей национальной команде две победы в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг проти Сербии.

Благодаря этой победе Виктория поднялась на 90-е место в обновленной версии рейтинга WTA, а Наеф улучшила 28 позиций и теперь занимает 153-ю строчку.

125-тысячник в Лиможе был последним турниром под эгидой WTA в 2024 году. Девушки начнут новый сезон уже в конце декабря. В Брисбене (Австралия) и Окленде (Новая Зеландия) пройдут соревнования серии WTA 500 и WTA 250 соответственно, а также некоторые теннисистки будут выступать на United Cup за свои сборные.

В Лиможе принимала участие и Даяна Ястремская. Украинка могла встретиться с Голубич в четвертьфинале, но в 3-м раунде она проиграла Кароль Монне.

ФОТО. Финальный матч в Лиможе Селин Наеф – Виктория Голубич

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Селин Наеф Виктория Голубич WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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