ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, которого оштрафовали в Хорватии, перешел в клуб МЛС

25-летний украинский защитник Евгений Чеберко официально подписал контракт с клубом МЛС «Коламбус Крю».

Контракт начнет действовать с 5 октября и будет рассчитан до 2026 года.

Последним клубом Евгения был хорватский «Осиек». В апреле 2023 года руководство команды оштрафовало украинца и лишило право тренироваться с основой.

Дело в том, что Чеберко заявил главному тренеру «Осиека», что не готов играть в матче 27-го тура чемпионата Хорватии против «Риеки» (1:1) после того, как клуб отклонил предложение по игроку от одной из команд МЛС. Тогда не называлось, кто именно интересовался Евгением, однако, по всей видимости, это был «Коламбус Крю».

В 2021 году Чеберко перешел в «Осиек» на правах аренды из «ЛАСКа», а в начале 2022 года подписал полноценный контракт с хорватским клубом. Всего за «Осиек» Евгений провел 42 матча за 2 сезона, результативными действиями не отметился. Также Чеберко играл за «Зарю» и «Днепр».

Привіт 🇺🇦



The Columbus Crew have signed center back Yevhen Cheberko from NK Osijek.#Crew96 | #VamosColumbushttps://t.co/PoD7iQqlSQ