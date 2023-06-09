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09 июня 2023, 21:18 |
469
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, которого оштрафовали в Хорватии, перешел в клуб МЛС

Евгений Чеберко подписал контракт с «Коламбус Крю»

09 июня 2023, 21:18 |
469
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, которого оштрафовали в Хорватии, перешел в клуб МЛС
УАФ. Евгений Чеберко

25-летний украинский защитник Евгений Чеберко официально подписал контракт с клубом МЛС «Коламбус Крю».

Контракт начнет действовать с 5 октября и будет рассчитан до 2026 года.

Последним клубом Евгения был хорватский «Осиек». В апреле 2023 года руководство команды оштрафовало украинца и лишило право тренироваться с основой.

Дело в том, что Чеберко заявил главному тренеру «Осиека», что не готов играть в матче 27-го тура чемпионата Хорватии против «Риеки» (1:1) после того, как клуб отклонил предложение по игроку от одной из команд МЛС. Тогда не называлось, кто именно интересовался Евгением, однако, по всей видимости, это был «Коламбус Крю».

В 2021 году Чеберко перешел в «Осиек» на правах аренды из «ЛАСКа», а в начале 2022 года подписал полноценный контракт с хорватским клубом. Всего за «Осиек» Евгений провел 42 матча за 2 сезона, результативными действиями не отметился. Также Чеберко играл за «Зарю» и «Днепр».

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Коламбус Крю Евгений Чеберко трансферы Осиек
Источник Sport.ua
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Gargantua
прекрасное развитие карьеры
с Адриатики в Огайо, а там и до Флориды рукой подать
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